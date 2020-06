Braakliggend terrein Teteringsedijk transformeert in groene wijk met 175 woningen

BREDA - Eindelijk is het zo ver. Het braakliggende terrein aan de Teteringsedijk waar sigarenfabriek Genta was gevestigd gaat herontwikkeld worden tot een groene woonwijk gericht op gezinnen. Wethouder Paul de Beer is blij met de plannen. "Het is gewoon zonde als een terrein op zo'n geweldige locatie braak ligt. Het was hoog tijd dat er iets ging gebeuren."

Eigenlijk waren er ruim tien jaar geleden al grote plannen om het terrein aan de Teteringsedijk te transformeren. Maar die kwamen niet van de grond, door verschillende redenen. Wethouder Paul de Beer gaat er liever niet te uitgebreid op in. "Het is gewoon vervelend geweest. Toen ik zelf in de raad zat wilde ik al graag dat er iets zou gebeuren met deze geweldige locatie. Daarom ben ik extra blij dat er nu een goed doordacht plan ligt waarbij de omwonenden veel input hebben geleverd. Deze nieuwe wijk wordt een mooie toevoeging op het gebied én zal positief zijn voor de uitstraling van Breda", legt hij uit. "Want zeg nou eerlijk, als je met de trein in Breda aan komt geven al die braakliggende terreinen niet het juiste signaal af."

175 woningen

Tuinen van Genta is een ontwikkeling van Synchroon en ERA Contour. Beide werken samen onder de naam V.O.F. Tuinen van Genta, vernoemd naar de naam van de sigarenfabriek waarvan het pand nog op het terrein staat. In totaal bestaat Tuinen van Genta uit 139 duurzame koop- en 36 sociale huurwoningen variërend van 120 tot 160 m2. Het herkenbare oude pand van de sigarenfabriek, met een van de laatste spoorgevels van Breda, wordt gerenoveerd tot een eigentijds wooncomplex waarin 10 appartementen worden gerealiseerd.

In het plan is veel ruimte voor groen. Zo komt er een gemeenschappelijk groen binnenhof, een ecologische Spoorpark en een groene hoofdentree met dubbele rijen bomen. De parkeergebieden voor auto’s bevinden zich voornamelijk buiten het zicht van het woongebied. "Die toegankelijkheid en de ruimte voor groen waren een belangrijke wens van de omwonenden", legt Job van Zomeren van ERA Contour uit. "We willen dat Tuinen van Genta niet afgesloten is van de rest van de wijk, maar er juist een belangrijk onderdeel van is. Zo komen er verschillende wandelpaden door en langs de wijk te liggen." Bovendien sluit het groene karakter goed aan bij de beoogde nieuwe bewoners van de wijk. Dat zullen voornamelijk gezinnen zijn.

Tekst gaat verder onder de foto.



Bredavandaag

Planning

Het bestemmingsplan is sinds deze week openbaar. Na de zomer kan er dan geïnventariseerd worden of er nog bezwaar wordt gemaakt tegen de plannen. "We hopen dat dat mee zal vallen natuurlijk, en daar vertrouwen we ook wel op", legt Henri van Dam van Synchroon uit. "We hebben een uitgebreid voortraject gehad waarbij de omwonenden nauw betrokken waren. We weten dus dat deze plannen aansluiten op hun wensen." De verkoop zal dan rond oktober kunnen starten. De bouw zal zo'n twee jaar in beslag nemen. De opleving zal dus naar alle waarschijnlijkheid in 2023 plaatsvinden.

Braakliggende terreinen

Als het aan wethouder De Beer ligt, zal Tuinen van Genta zeker niet het enige nieuwbouwproject worden op een braakliggend terrein aan het spoor. "We hebben in Breda opvallend veel van dat soort plekken in de stad, terwijl de behoefte aan woningen juist op zulke locaties heel groot is. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als we straks door kunnen pakken met een gebied zoals dat rond de Hero. Ook daar liggen veel kansen."

Waar

Het terrein van Tuinen van Genta ligt aan de Teteringsedijk en Hoge Steenweg en grenst aan het spoor (Breda-Tilburg) en een kleinschalig bedrijvenpark aan de Goeseelstraat.

Dit terrein kent een lange historie met de voormalige sigarenfabriek Genta uit 1916. Verder ligt hier de voormalige sodafabriek Loda uit 1934 als onderdeel van een veel groter industriegebied aan de oostkant van het stationsgebied van Breda.



Tuinen van Genta