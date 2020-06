De Carpaccio Club komt naar Breda: 'Ik vind het leuk om iets vernieuwends te doen'

BREDA - Stilzitten is er voor Martijn Lensing niet bij. Samen met zijn chefkok is hij altijd bezig met inspiratie opdoen voor nieuwe gerechten en stijlen. En daarbij durft hij out-of-the-box te denken. Eind juli opent hij Carpaccio Club aan de Grote Markt. Een foodbar met carpaccio in de hoofdrol.

Toen Martijn Lensing bekend maakte dat hij een foodbar ging openen die gespecialiseerd is in carpaccio, kreeg hij meteen veel vragen. "Mensen kennen carpaccio als een voorgerecht of als beleg voor op een broodje. Maar er is veel meer mogelijk met carpaccio dan dat", legt hij uit.

Lensing gaat met zijn nieuwe foodbar laten zien hoe veelzijdig het gerecht is én dat het bij ieder moment van de dag past. Want in tegenstelling tot Ribsfactory dat hiervoor in het pand aan de Grote Markt zat, zal Carpaccio Club van 12.00 tot 24.00 uur open zijn. "Ik wilde graag afstappen van het idee van een traditioneel restaurant, omdat dat je beperkt in wanneer gasten bij je langskomen. Op zo'n mooie plek op de Grote Markt moeten gewoon altijd mensen zijn. Om te lunchen, dineren, borrelen en alles wat daar tussenin zit."

Met de keuze om carpaccio de hoofdrol te geven, heeft Lensing gekozen voor een vernieuwend concept. "Het is altijd leuk om iets unieks neer te zetten. Bovendien past carpaccio heel erg goed bij de huidige tijdgeest. Het is puur, licht en gezond. Wel is het met zoiets nieuws soms lastig om uit te leggen wat mensen kunnen verwachten. Maar in dat geval zou ik zeggen, kom eind juli vooral eens langs."