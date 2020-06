Aan de keukentafel met Roel Buckens: 'Vroeger was ik meer idealistisch dan ik nu ben'

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Roel Buckens.

Roel Buckens is de eigenaar en initiatiefnemer van Brouwerij Frontaal. Een aantal jaar was Frontaal te vinden op STEK, maar tegenwoordig is de brouwerij gevestigd in de Faam.

Waar is jouw passie voor speciaalbier ontstaan?

In Australië. Daar ben ik heen verhuisd toen ik 18 was. Ik zat op dat moment in mijn tweede jaar van een studie aan de Haagse Hogeschool, maar ik had door dat die studie niet was wat ik wilde. Mijn mentor zei toen tegen mij: 'Ga er gewoon even een half jaar tussenuit. Ontdek wat je dan wel wilt. En dan kun je altijd terugkomen als je dat wilt.' Toen ben ik naar Australië gegaan.

In Australië werkte ik vooral als kok. Dat was in Nederland ook al mijn bijbaan. Ik trok veel rond, en kwam uiteindelijk in Melbourne bij toeval een brouwerij tegen. Daar ben ik uit interesse naar binnen gelopen en uiteindelijk twee maanden blijven hangen. Daar is mijn passie voor het brouwen ontstaan.

Wat maakt bierbrouwen voor jou zo leuk?

Voor mij combineert het drie dingen. Allereerst het ontwikkelen van smaken. Dat deed ik als kok natuurlijk ook al. Maar dan zie je het effect van een keuze vaak binnen een uur. Bij brouwen duurt dat drie weken. Je bent heel de dag bezig met anticiperen en keuzes en inschattingen maken. En al die keuzes hebben invloed op het eindproduct.

Ten tweede vind ik het leuk om met machines te werken. Ook al heb ik totaal geen technische achtergrond. We hebben een groot deel van de brouwerij zelf opgebouwd. Dat klooien en knutselen vind ik heel tof. En ten derde vind ik bier zo boeiend omdat het eindeloos te variëren is. Ik wil niet neerbuigend doen over wijn, want ik drink eigenlijk best regelmatig wijn, maar je kunt er niet veel mee variëren. Aan bier kun je alles toevoegen, van chocolade en fruit tot koffie. Soms slaat dat natuurlijk door. Bij sommige speciaalbieren proef je amper nog dat je bier drinkt. Maar het is leuk om die variaties te maken en de grenzen op te zoeken.

'Het eindeloos kunnen variëren vind ik interessant'

Hoe is Frontaal begonnen?

Ik begon met Frontaal als hobby in mijn studentenhuis aan de Speelhuislaan nadat ik terug kwam uit Australië. Dat begon met een klein setje van 20 liter. Heel langzaam werd dat steeds groter. Op een gegeven moment had ik een set van 40 liter, en toen benaderde de Kleine Wereld mij. Of ik mijn bier bij hun op de kaart wilde zetten. Dat was heel vet. Ik zag mensen op het terras mijn bier drinken. Ik weet nog dat ik een keer veertig euro contant kreeg voor het leveren van mijn bier. Op dat moment ging er een wereld voor me open en dacht ik pas voor de eerste keer: ik kan hier geld mee verdienen.

Bierbrouwen veranderde voor jou van een hobby in een baan. Heeft dat jou ook veranderd?

Jawel. Ik zie mezelf nu wel echt als ondernemer. Dat moet ook wel, want ik heb tien werknemers. Die zijn afhankelijk van me. Ik denk dat ik vroeger ook wel meer idealistisch was. Toen wilde ik gewoon goed bier brouwen, zonder te kijken naar de kosten. Maar nu moet dat wel. Een misstap kan duizenden euro's kosten. Dat bewustzijn is gegroeid, want het is nu eenmaal groter en professioneler dan aan het begin.

Ook heb ik moeten leren loslaten. Ik wil van nature graag alles weten. Maar op een gegeven moment moet je ermee leren omgaan dat je niet overal van op de hoogte kan zijn. Mijn drang om alles te weten komt voor medewerkers natuurlijk ook over alsof ik ze niet vertrouw. Terwijl dat absoluut niet het geval is.

Frontaal is met recht een succes te noemen. Heeft er al een grote brouwerij aangeklopt?

Ja, dat gebeurde twee jaar geleden al. Dat is een eer natuurlijk, en zo'n brouwerij kan veel voor je betekenen. Maar het nadeel is dat als je nog te fragiel bent en kiest voor zo'n grote brouwerij, je jouw achterban teleurstelt. Dat was niet de hoofdreden voor mij om het niet te doen, maar wel één van de redenen. De hoofdreden was dat ik het zelf gewoon nog veel te leuk vindt om een brouwerij te runnen. Ik heb geen behoefte aan een tweede kapitein.

'Het is een eer als een grote brouwerij bij je aanklopt'

Frontaal kreeg veel aandacht toen je besloot om via crowdfunding de brouwerij uit te breiden. Waarom klopte je niet gewoon aan bij een bank?

Banken zijn best wel traditioneel, dus dan moet je ook zelf een traditioneel bedrijf zijn. En dat is Frontaal niet. De eerste jaren groeiden we steeds met 300 procent. Dan moet je snel kunnen schakelen. Dat werkt niet met zo'n instituut als een bank naast je. Andere opties waren ook moeilijk. Je kan aankloppen bij een grote brouwerij, maar dan verlies je weer zelfstandigheid. Uiteindelijk kozen we dus voor aandeelhouders via crowdfunding. Iets dat nog nooit gedaan was. We moesten dus echt het wiel uitvinden en er waren veel sceptici. Maar we haalden in een paar maanden 800.000 euro op. En een jaar later haalden we tijdens een tweede crowdfunding 400.000 euro op in drie dagen tijd.

Nu sta ik op het punt om voor de eerste keer de capaciteit uit te breiden met eigen vermogen. Dat gaat om een uitbreiding van 50 procent, waarmee we iedere maand 30.000 liter meer kunnen produceren. Ik vind het heel mooi dat ik nu na 5 jaar zo'n stap kan zetten met eigen middelen.

Met wie zou je zelf eens aan de keukentafel willen zitten?

Dan kies ik Greg Koch van Stone Brewing. Hij is rond de eeuwwisseling gestart met zijn brouwerij en was enorm innovatief voor zijn tijd. En nog steeds durft hij veel risico te nemen. Zo startte hij een brouwerij voor Amerikaans speciaalbier in Berlijn, wat een enorm traditionele markt is. Uiteindelijk is dat ook mislukt. Hij heeft het moeten verkopen. Maar hij weet precies waar hij fouten heeft gemaakt en heeft veel zelfreflectie. Dat vind ik mooi.

Paspoort

Roel Buckens (28)

Brouwerij Frontaal

Sinds 2015



Roel heeft een relatie met Anne.

Zijn favoriete podcast is Our Plague Year van Joseph Fink. Fink spreekt in de podcast met mensen over hoe de coronacrisis hun leven beïnvloedt. . 'Het geeft een beeld over de impact, en helpt je om buiten je eigen bubbel te kijken', aldus Roel.