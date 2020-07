Eindelijk mag SpaOne weer open: 'Dat het niet eerder mocht vind ik een gemiste kans'

BREDA - Bart Veraa is mede-eigenaar van SpaOne. Het gloednieuwe saunacomplex was net een jaar open toen het door de coronaregels dicht moest. Vandaag mochten de deuren eindelijk weer open.

De sluiting van alle saunacomplexen in Nederland door het coronavirus was voor Bart Veraa van SpaOne een bittere pil. "We waren natuurlijk pas een jaar open. Dan heb je nog niet veel reserves opgebouwd. En waar andere ondernemers de vrije maanden aangrepen voor groot onderhoud, was dat bij ons natuurlijk ook niet echt nodig." Toch hebben Veraa en zijn team niet stilgezeten. De tuin heeft een upgrade gekregen en het hele complex is coronaproof gemaakt.

"Dat hebben we al weken geleden gedaan. We hoopten eigenlijk eerder open te mogen, omdat zwembaden bijvoorbeeld al wel open mochten", legt hij uit. "In sommige veiligheidsregio's mochten sauna's dat. Maar bij ons ging dat feest niet door. Dat vind ik nog steeds een gemiste kans. Mensen hadden hier heerlijk en veilig kunnen genieten van onze tuin en het zwembad."

Opening

Het is dus iets later dan gehoopt, maar vanaf vandaag openden dan eindelijk ook weer de deuren van SpaOne. "We zijn heel blij dat onze gasten weer mogen komen, en willen dat ze zorgeloos kunnen genieten." De routes staan aangegeven met stickers, bij de sauna's staat duidelijk aangegeven hoeveel gasten erin mogen en de aankomsttijden worden gespreid. Een limiet aan hoe lang je mag blijven, is er bij SpaOne niet. Je kunt 'gewoon' de hele dag blijven.