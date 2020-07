Koffie én concentratie: Je vindt het bij Coffeelab in de Willemstraat

BREDA - Werken wordt steeds dynamischer. Flexibele werkplekken worden populairder en het aantal mensen dat thuis werkt als zzp’er stijgt. Daardoor neemt het werken in openbare ruimtes in grote mate toe. In Breda is er vanaf vandaag een plek waar je speciaal voor koffie én concentratie terecht kan: Coffeelab Breda.

Coffeelab is een concept dat in Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen al bestaat. Het is een koffiezaak waar gastvrijheid en echt goede koffie voorop staat. COFFEELAB Breda is echter niet ‘zomaar’ een nieuwe locatie.?Naast goede koffie en lekker gezond eten is er namelijk óók een ruimte om geconcentreerd te kunnen werken in een natuurlijke omgeving waar je de mogelijkheid hebt om in contact te komen met anderen. "Studenten, zzp’ers, forenzen, expats, bewoners van de stad, iedereen is welkom", laat Coffeelab weten. "Veel mensen voelen zich prettig in een, liefst enigszins groene, omgeving waar alle faciliteiten beschikbaar zijn om met een gevoel van vrijheid toch serieus en zakelijk hun taken uit te voeren. Dat bieden wij."

Vanaf vandaag is het horecagedeelte van Coffeelab open en aansluitend volgen later de werkplekken. Je vindt Coffeelab aan de Willemstraat 15-19.