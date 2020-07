Op de werkvloer bij fietsenmaker Logan: 'Ik ben altijd een handige jongen geweest'

BREDA/GALDER - Veel mensen brengen het grootste deel van hun leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek 'Op de werkvloer bij' gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: fietsenmaker Logan.

Al op de middelbare school besloot Logan(23) dat hij fietsenmaker wilde worden. Maar het werd hem afgeraden, omdat er niet genoeg banen zouden zijn. Hij koos daarom voor een andere opleiding, maar kwam alsnog al snel op de werkplaats van een fietsenzaak terecht. Inmiddels is hij al ruim een jaar een vaste kracht bij Van Boxel Tweewielers in Galder.

Het werd jou afgeraden om fietsenmaker te worden. Waarom was dat?

Mij werd vertelt dat het geen verstandige keuze was om de opleiding tot fietsenmaker te gaan doen, omdat er niet genoeg banen in zouden zijn. Dat was misschien op dat moment ook wel zo, maar eigenlijk heb ik zelf nooit moeite gehad met het vinden van een baan. Bovendien is de vraag naar ervaren fietsenmakers nu enorm groot. Zelf zijn we ook nog op zoek naar een extra fietsenmaker.

Waar komt jouw passie voor fietsen vandaan?

Als tiener hield ik er erg van om te BMX'en en mountainbiken. Dat was echt een hobby van me. Daarbij ben ik ook altijd wel een handige jongen geweest. Ik was denk ik 14 jaar toen ik zelf mijn eerste BMX in elkaar zette. Dat sleutelen aan fietsen ben ik altijd leuk blijven vinden.

Omdat me afgeraden werd om fietsenmaker te worden, ben ik mechatronica gaan studeren. Als vakantiebaantje begon ik bij een fietsenzaak op de werkplaats te werken. Daar vroeg de baas me op een gegeven moment om toch de opleiding te gaan doen. Dat heb ik toen gedaan. Uiteindelijk heb ik daar vier jaar gewerkt.

Hoe ziet een werkdag er bij jou uit?

Voor onze planning hebben we een heel handig computersysteem. Als ik binnen kom op de werkplaats kan ik daarin heel gemakkelijk zien wat er die dag allemaal moet gebeuren, en wie welke taken uit moet voeren. Als ik er doorheen scroll, zie je ook meteen hoe divers zo'n dag dan is. Het gaat van onderhoudsbeurten tot lekke banden en e-bikestoringen. En daarbij komt natuurlijk ook nog al het klantencontact.

Het is bovendien ook mijn verantwoordelijkheid om het overzicht te houden. Ik ben het aanspreekpunt van de werkplaats. Dat geeft mijn werk ook extra uitdaging.

Wat vind je het minst leuke werk om hier te doen?

Banden wisselen, haha. Ik bedoel het hoort erbij, maar het geeft weinig voldoening. Vergelijk het bijvoorbeeld eens met het verhelpen van een ingewikkelde storing in een e-bike, die niet simpel op te lossen is met het uitlezen van de fiets en het bekijken van de foutcodes. Dan ben je echt blij als het gelukt is, én is de klant oprecht blij en dankbaar. Dat geeft voldoening. Ik vind het klantencontact sowieso een leuk element. Ook al werk ik hier pas ruim een jaar, veel klanten die bellen vragen: 'Is Logan er ook?'

Hoe heb je dat bereikt?

Ik werk alle dagen. Dat helpt al enorm. Dat maakt me heel bereikbaar voor de klanten. En daarbij probeer ik ook altijd vertrouwen uit te stralen. Want veel klanten die langskomen balen natuurlijk enorm, omdat er iets met hun fiets aan de hand is. Met racefietsen en e-bikes gaat het om dure fietsen, waar mensen terecht van verwachten dat ze naar behoren werken. Dan moet je er dus voor zorgen dat ze goed geholpen worden en snel weer op weg kunnen.

In principe is er niets wat we niet kunnen maken. Al is het soms natuurlijk voordeliger om een nieuwe fiets te kopen. En ook daarvoor kunnen klanten gewoon bij ons terecht.