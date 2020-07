Aan de keukentafel met Henry de Bruijn: 'Als ondernemer moet je altijd twee stappen vooruit denken'

BREDA - Henry de Bruijn begon in 1995 als 'manusje van alles' bij QNP ICT & Telecom Professionals. Nu, vijfentwintig jaar later, is hij samen met Theo van Rijen eigenaar van het succesvolle ICT bedrijf.

Wie aan QNP denkt, denkt meteen aan het herkenbare pand waarin jullie zijn gevestigd op het Rithmeesterpark in Breda. Dat is nogal een eyecatcher.

Ja, dat klopt zeker. Het is alles behalve alledaags. We zeggen vaak: we zitten tegenover Princeville. Want dat kent iedereen. Maar ons pand is best opvallend, dat mensen nu óns juist als herkenningspunt gebruiken, wanneer ze iemand de weg wijzen in Breda. Dat is enorm goed voor de naamsbekendheid natuurlijk.

Hoe belangrijk is dat pand voor je?

Een pand is natuurlijk niet meer dan een hulpmiddel voor een bedrijf om je werk te kunnen doen, dat wil ik even benadrukken. Maar het is zeker belangrijk voor ons. Allereerst voor onze klanten. Want wat het probleem met wat wij doen, is dat we onze kwaliteit pas aan de achterkant van het proces kunnen laten zien.

Voor onze verhuizing waren de gevestigd in drie verschillende panden in Zundert, niet ideaal voor een bedrijf met ruim 40 mensen in dienst. Daarnaast hadden we gewoon ruimtegebrek in Zundert. We hadden bijvoorbeeld geen fatsoenlijke spreekkamers of presentatieruimte. We gingen dan vaak naar klanten toe om ons te presenteren. Nu nodigen we potentiële klanten juist bij ons uit en krijgen ze meteen een beeld van onze directe manier van werken en de kwaliteit waar wij voor staan.

En ook voor ons personeel is het een verbetering. Met een pand als dat van ons bied je werknemers een inspirerende omgeving. Ook niet onbelangrijk.

QNP bestaat al bijna dertig jaar en heeft zijn wortels in Zundert. Hoe maakte je de keuze voor zo'n grote omslag als die stap naar Breda?

Theo en ik zijn vooruitstrevende ondernemers. We willen altijd Cruijffiaans denken, namelijk twee stappen vooruit. Voordat de bal kwam, wist Cruijff al waar hij naartoe moest. Hij is in die zin ook echt een voorbeeld voor me. Dat vooruit denken van hem, dat wil ik ook met QNP.

Die stap naar Breda was dan ook onderdeel van een groter plan. Wij kregen vaak te horen: jullie zijn te bescheiden. Daar wilden we iets aan doen. Dat startpunt lag eigenlijk al in 2013. Toen zijn we terwijl we nog in Zundert zaten al begonnen met belangrijke stappen te zetten. Namelijk werken aan de naamsbekendheid. En ook zijn we kritisch gaan kijken naar de interne organisatie. Zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Die twee dingen moeten goed geregeld zijn. Dan is zo'n gebouw als het onze een kers op de taart. Inhoudelijk staan wij voor vijf sterren. En met ons gebouw laten we dat onder andere ook zien denk ik.

Je bent 25 jaar geleden begonnen bij QNP. Hoe kwam je daar binnen?

Mijn passie voor ICT ontwikkelde ik tijdens mijn stageperiode voor school bij een vooruitstrevend bedrijf rond 1986. Ik was toen 19 jaar en kreeg de vrije hand om de ICT goed in te zetten binnen dit bedrijf.

Van echt handwerk met de typemachine naar een volledig geautomatiseerde kantooromgeving. En eigenlijk betekent dat je de samenwerking tussen mens en techniek verbetert. Dat was heel mooi om te doen, omdat je er enorm veel verschil mee kon maken. Ik zie ICT dan ook altijd als een hulpmiddel om je werk mee te doen. Streef er altijd na om je werk zo efficiënt en goed mogelijk te doen en je maakt het verschil.



Met die passie voor ICT ben ik later verder gegaan bij QNP. Theo en ik waren toen de eerste medewerkers. Ik deed toen echt van alles wat normaal is bij een klein bedrijfje. Van verkoop, inkoop, installatie tot administratie. Echt zo'n 'manusje van alles'. Dat had ook wel echt zijn charme in die jaren.

In 2005 namen jullie het bedrijf over. Was dat een grote verandering voor jou persoonlijk?

Eigenlijk niet. Theo en ik deden op dat moment al vier jaar het management. En ook als medewerker was het voor mij al als 'mijn' bedrijf. De overname ging dan ook heel geruisloos. Voor onze klanten waren wij op dat moment al het gezicht van QNP. Dat veranderde niet.

Als je zo verbonden bent met je bedrijf en je bedrijf groeit door, lukt het dan wel om zaken over te laten aan anderen?

In het begin niet echt. Toen was ik ook echt nog het gezicht van het bedrijf. Maar dat is de laatste jaren enorm veranderd, doordat we meer focus zijn gaan leggen op de juiste mensen om ons heen te hebben, waardoor Theo en ik nu veel meer op de achtergrond werken. Ons bedrijf staat als een huis met een goede mensen in dienst met het juiste QNP DNA en competenties. Tegenwoordig kan ik prima op vakantie, want het bedrijf gaat gewoon door.



Daarbij is het ook mooi om te zien hoe mensen zich bij ons door ontwikkelen in hun werk. Als je me zou vragen waar ik het meest trots op ben, dan is dat ook wat ik zou noemen. Ons personeel bestaat uit mensen die alles eruit willen halen wat erin zit, en er helemaal voor gaan. Ik ben blij dat ik hier de aanvoerder van mag zijn.

Met wie zou jij aan de keukentafel willen zitten?

Er zijn een paar mensen die me te binnen schieten. Sowieso weer Johan Cruijff. Hij inspireerde me als voetballer, trainer en als mens. En ik denk ook meteen aan Steve Jobs, de oprichter van Apple.

Dat is natuurlijk meer iemand uit mijn vakgebied. Die liep zo ver vooruit in zijn doen en denken en had zoveel focus.

Zowel Cruijff als Jobs hadden een visie waar ze echt voor stonden, en niet vanaf weken. Focus en de juiste visie zijn ontzettend belangrijk voor een ondernemer vind ik om succesvol te zijn.

PASPOORT

Naam: Henry de Bruijn (54)

Bedrijf: QNP

Functie: Directeur

Sinds: 1995



Henry is vader van Joyce (25), Dave (22) en Michael (21).



Zijn hobby’s zijn golf, fitness en lezen. ‘Ik lees graag biografieën. Zo las ik laatst de biografie van Marco van Basten. Ook ben ik liefhebber van Johan Cruijff. Over hem heb ik veel gelezen.”