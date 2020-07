La Place sluit kwart filialen, ook die in Breda bij Hazeldonk

BREDA - Restaurantketen La Place gaat een kwart van alle filialen sluiten. Dat meldt De Telegraaf maandagochtend. Er zullen 480 banen verdwijnen. Ook de vestiging in Breda bij Hazeldonk wordt gesloten.

"Er gaan sowieso geen gedwongen ontslagen vallen”, zegt cfo Ton van Veen van moederbedrijf Jumbo in een gesprek tegen De Telegraaf. "We gaan proberen voor alle mensen een oplossing te zoeken. Dat betekent dat we alles gaan doen om mensen te herplaatsen. En laat ik heel duidelijk zeggen: van het einde van La Place is geen sprake." De 480 werknemers van La Place zijn maandagochtend geïnformeerd over de sluitingen.

Later vandaag worden de managers en medewerkers van de filialen geïnformeerd. Volgens RTL Nieuws gaat om 23 vestigingen die gaan sluiten, waaronder die in Breda. In Brabant sluiten verder de La Place in Bergen op Zoom en Oosterhout. In totaal blijven er negen vestigingen van La Place geopend in de provincie.