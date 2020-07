Aan de keukentafel met Henneke Bastiaansen: 'We zijn heel betrokken bij ons team'

BREDA - In aan de keukentafel met gaan we in gesprek met een ondernemer uit onze bruisende gemeente Breda. Deze week is dat Henneke Bastiaansen. Zij is samen met haar man Geert eigenaar van Bastiaansen Modestad. De winkel is gevestigd in hartje Bavel en trekt klanten uit de wijde omgeving. Henneke en Geert hebben samen vier kinderen.





Jij en Geert runnen samen een groot gezin én een groot bedrijf. Is dat moeilijk te combineren?

Ik zie het als een luxepositie. Eigenlijk runnen wij twee bedrijven. Op de eerste plaats staat het gezin. En op de tweede plaats de winkel. Natuurlijk is dat druk, maar het heeft ons juist ook de kans gegeven om er altijd te kunnen zijn voor onze kinderen. Als één iemand thuis nodig is, kan de ander de hele zaak draaiende houden.



Hoe is in de zaak de samenwerking tussen jou en Geert?

Wij doen alles samen. Ik ben niks zonder Geert, en Geert is niks zonder mij. Dat klinkt zweverig, maar dat is echt zo. Wel hebben we natuurlijk ieder onze eigen krachten. Zo is Geert echt de ondernemer. Hij ziet altijd nieuwe kansen. Dat we nu zo groot zijn, hebben we echt aan hem te danken. Zelf ben ik meer van het personeel en de organisatie. En ik doe de inkoop. Dat is echt mijn passie.



Zit ondernemen bij jou in je bloed?

Ik kom wel echt uit een ondernemersgezin, ja. Mijn vader had een eigen bedrijf waar mijn moeder ook in meewerkte. Dus ik kreeg het van huis uit mee. Maar toch was ondernemer worden nooit perse mijn doel. Dat ik het toch geworden ben, is toeval. En het heeft alles te maken met dat ik Geert ontmoette.



Ik ontmoette Geert in de kroeg toen ik 19 was. Dat was de kroeg die nu Café Janssen heet. We werden verliefd en kregen jaren later van zijn ouders de kans om de modezaak over te nemen. Ze hebben het in 1993 aan ons overgedragen. Dus ook echt aan ons tweeën, niet alleen aan Geert. Onze samenwerking was daardoor al van begin af aan gelijkwaardig, en is altijd zo gebleven.

Bastiaansen Modestad is sindsdien enorm gegroeid. Hoe heeft dat jou veranderd?

Klopt, we zijn sinds 1993 gegroeid van drie personeelsleden naar vijftig. Dat begon geleidelijk. Sowieso zijn we pas gaan uitbreiden toen ons eerste wens compleet was: een groot gezin met vier kinderen. Toen we eenmaal gingen uitbreiden, maakten we grote stappen. Zo gingen we van 24 personeelsleden in één keer naar 48. Ik voelde daar veel verantwoordelijkheid voor. Mensen zeggen hun baan voor je op, dan moet je dat wel waar maken. En mijn werkzaamheden zijn natuurlijk ook enorm veranderd. Waar ik de eerste jaren echt veel aan het aanpakken was in de winkel, ben ik nu meer een manager.



Als zaak heb je natuurlijk een bepaald gevoel dat je uit wil stralen. Hoe zorgde je ervoor dat je dat tijdens die groei niet verloor?

Daar heeft echt ons team voor gezorgd. We hebben zulke lieve, betrokken medewerkers. Zij trekken echt samen met ons de kar. Geert en ik proberen daar ook echt in te investeren. Alles wat we kunnen vieren, vieren we. En we proberen ook iedereen regelmatig persoonlijk te spreken en aandacht te geven.



Als ik aan het personeel vraag wat voor werkgever jij bent. Wat voor antwoord krijg ik dan?

Poeh, dat is moeilijk om te zeggen. Ik hoop dat ze zeggen dat ik betrokken ben. En dat ze merken dat Geert en ik echt om hun geven.



Je hebt nu een moeilijke periode achter de rug. De winkel moest vanwege het coronavirus drie weken dicht. Hoe was dat voor je?

Dat was een heel spannende tijd. In maart was net alle voorraad binnengekomen, en precies toen moest de winkel dicht. Maar we zijn wel heel blij geweest dat het nu gebeurde, en niet drie jaar geleden. Toen hadden we net de hele winkel verbouwd. Dan zou het echt héél spannend zijn geworden.



We hebben gelukkig veel steun gehad van collega's. We hebben nauw contact met acht andere ondernemers zoals wij. Dus ondernemers met winkels die hun eigen klanten trekken en het niet moeten hebben van andere zaken in dezelfde straat die winkelend publiek trekken. Ook nu we weer open zijn, hebben we nog steeds veel aan elkaar. Want er blijft natuurlijk veel onzeker. Komt er een tweede golf? Wat gaat het budget zijn? Hoeveel moet je inkopen? Dat zijn lastige zaken.



Heeft het je ook positieve dingen gebracht?

Zeker. Het teamgevoel was in die drie weken bijvoorbeeld enorm mooi. Dus ondanks dat het moeilijk en verdrietig was, was het op een bepaalde manier ook heel fijn met elkaar. En we zijn ook veel actiever geworden op instagram. Daarvoor moet ik ook echt ons team weer bedanken, want onze jonge meiden kunnen dat veel beter dan Geert en ik ooit zouden kunnen. Van die online activiteiten wordt onze klantenkring weer groter en daar plukken we echt de vruchten van.





Blijft Bastiaansen Modestad een familiebedrijf?

We hebben recentelijk bekend gemaakt dat onze dochter Monique het bedrijf binnen komt. En volgend jaar zal ook onze zoon Rogier volgen. Onze zoon Jasper heeft andere dromen, en Boris is nog aan het uitzoeken wat hij precies wilt. Maar ook voor hem is er altijd ruimte. Pas als hij heeft uitgevogeld wat hij wilt, zullen we met de overname starten. En tot die tijd zitten we zeker niet stil. Geerts brein stopt nooit met nieuwe plannen maken. En we hoeven echt niet per se groter te worden, maar we willen wel de mooiste en de fijnste winkel zijn.



Met wie zou jij zelf nog een aan de keukentafel willen zitten?

Het liefste zit ik aan de keukentafel met mijn gezin. Maar als ik hen niet mag kiezen, dan ga ik voor Lidewij Edelkoort. Zij zit vol met inspiratie en loopt altijd voorop in de mode. Ik zou haar graag eens één op één spreken.

Naam:

Henneke Bastiaansen (54)



Bedrijf:

Bastiaansen Modestad



Sinds:

1993



Functie:

Mede-eigenaar.



Getrouwd met Geert.

Moeder van Monique (29), Jasper (28), Rogier (27) en Boris (24)

Hobby's:

Lezen en wandelen.