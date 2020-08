Na de zomer start de bouw van Nieuw Mertersem, en meedoen is nog mogelijk

BREDA - Het bouwrijp maken van de grond is al begonnen, en na de zomer start de bouw aan de Laan van Mertersem en het Dr. Struyckenplein. Op het terrein verrijzen 75 nieuwe stadswoningen, die bijna allemaal zijn verkocht. Er zijn nog slechts 5 woningen beschikbaar, vertelt makelaar Bart Kimenai van Storimans en Partners.

In totaal zijn er nog vijf van de 75 woningen van Nieuwe Mertersem! beschikbaar. Het gaat om twee hoekwoningen van 415.000 en 420.000 euro en drie tussenwoningen die variëren tussen de 370.000 euro en 410.000 euro. Wie er nog bij wil zijn, moet dus snel zijn. De rest van het plan is al verkocht.

"De animo voor deze woningen is groot", vertelt Kimenai. Nieuw Mertersem! bestaat uit 75 hoge rijwoningen van drie bouwlagen met een zolder. De woningen variëren in breedte waardoor er zich drie basistypen onderscheiden van circa 100, 115 en 130 m2 woonoppervlakte. "Omdat de woningtypen sterk variëren, is ook de groep mensen die hier een woning hebben gekocht groot. Dat gaat van starters tot doorstromers. Zo zien we bijvoorbeeld ook veel kopers die ooit met jonge kinderen de stad uit zijn getrokken. Zij keren nu terug naar de stad nu de kinderen ouder zijn. Voor hen is Nieuw Mertersem! een ideale plek, omdat het relatief dicht bij het centrum ligt en in een wijk die volop aan het vernieuwen is."

Het bouwen van de nieuwe wijk ligt precies op schema. Eigenlijk zelfs iets ervoor, legt Kimenai uit. "Toen corona naar Nederland kwam, was het voor ons natuurlijk even spannend wat de invloed zou zijn op de woningmarkt. Maar de bouw heeft nooit stilgelegen en de vraag naar woningen in Breda blijft groot. De crisis heeft de ontwikkeling van Nieuw Mertersem dus zeker niet in de weg gestaan."

Heuvel

Nieuw Mertersem! verrijst Dankzij Ontwikkelingscombinatie Nederlandse Bouw Unie & Maas-Jacobs. Zij kochten het terrein in 2019 van WonenBreburg.

Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg, is van begin af aan blij geweest met de verkoop aan NBU en Maas-Jacobs: “De investeringen in Heuvel leveren steeds meer concreet resultaat: een wijk die is opgebloeid en groeit in populariteit. Het is er goed wonen, leven, toeven voor alle bewoners van Breda. Met het geld van de verkoop gaan wij nieuwe kansen creëren voor onze huurders op weer andere plekken in de stad.”

Metamorfose

De komst van de nieuwe woonwijk draagt bij aan de metamorfose die Heuvel ondergaat. Er zijn afgelopen tijd al op diverse plekken sterk verouderde sociale huurwoningen gesloopt zodat nieuwe woningen in de koopsector kunnen worden teruggebouwd. Zo ontstaat meer evenwicht in koop- en huurwoningen in de wijk voor diverse doelgroepen.



WESLEY VAN DER LINDE