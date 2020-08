De sleuteloverdracht bij City Twin: Een belangrijke stap in de metamorfose van de Markendaalseweg

BREDA - Vanmiddag kreeg Eva Stouthamer (24) uit handen van wethouder Paul de Beer de sleutels van haar gloednieuwe appartement in City Twin. De oplevering van het gloednieuwe appartementencomplex dat op de plek staat waar eerder de Rabobank te vinden was, is een belangrijke stap in de metamorfose van het gehele gebied.

Eva Stouthamer kan eindelijk gaan genieten van haar nieuwe woning in Breda. Ze is de eerste bewoner die de sleutels van haar appartement in City Twin heeft gekregen. Ze kreeg haar sleutels uit handen van wethouder Paul de Beer. Die was erg blij met het heugelijke moment. "Vier jaar lang hebben gewerkt aan de realisatie van City Twin, en het is een prachtig complex geworden."

City Twin is niet de enige vernieuwing in het gebied. "Deze hele omgeving gaat veranderen", legt De Beer uit. Zo zal het oude UWV pand tegenover City Twin tegen de vlakte gaan en plaats maken voor het nieuwe The Marker dat aan de doorgetrokken Nieuwe Mark komt te liggen. "Ook de Markendaalseweg zelf gaat op de schop. Want wie hier staat, ziet meteen dat het nu geen ideale situatie is. Er is verwarring bij mensen over hoeveel baans het is, en er wordt hard gereden. Dat geeft geen fijn gevoel en moet veranderen. het moet een veilig verblijfsgebied gaan worden."

Over City Twin

De 123 appartementen van de CityTwin liggen in 2 gebouwen. De Markendaal kent tachtig tweekamerappartementen en vijftien studio's. En De Concordia heeft 28 tweekamerappartementen. De woningen variëren in grootte, zijn allemaal gestoffeerd, voorzien van verlichting en een complete, luxe keuken en badkamer. Bovendien is de CityTwin een energiezuinig gebouw voorzien van zonnepanelen en kunnen bewoners gebruik maken van elektrische deelauto's.



Bredavandaag: De aankondiging van The Marker met op de achtergrond het nieuwe City Twin



Het uitzicht vanaf de 9e verdieping - Bredavandaag