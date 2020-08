Bredase horeca zet stap terug: Alle 'evenementen' in augustus stopgezet

BREDA - De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft alle Bredase horeca-ondernemers verzocht om 'event-gerelateerde activiteiten' in de maand augustus te stoppen. Dit omdat het aantal coronabesmettingen onder jongeren aan het toenemen is.

De KHN Breda wil haar verantwoordelijkheid graag nemen. "We zien een stijging in de besmettingen onder jongeren. Daarbij hebben we als KHN - Koninklijke Horeca Nederland een verzoek gedaan aan alle ondernemers om voor de komende maand alle event-gerelateerde activiteiten op te schorten", laten zij op Facebook weten.

Grote evenementen worden er uiteraard al niet meer gehouden, maar veel horeca-zaken organiseren wel kleine 'event-achtige' activiteiten. Die trekken een relatief groot publiek, aangezien veel andere activiteiten niet doorgaan.

Gehoor

Aan de oproep van de KHN wordt door verschillende zaken al gelijk gehoor gegeven. Zo laat BAAI weten de 'Fiero Fridays' uit te stellen en de VrijmiBAAI zonder DJ te organiseren. "Uiteraard zijn we wel gewoon open voor een gezellige (zit)borrel en ben je van harte welkom om aan het water af te komen koelen! Laten we samen zorgen dat we kunnen blijven genieten van die heerlijke speciaalbieren, spritzers en andere borrels aan het water!"