Sluiting van restaurant Zwart: 'Het is vooral verdrietig voor onze slechtziende medewerkers'

BREDA - 'Zonde!', en 'Balen, we hadden nog moeten gaan!' Het is slechts een greep uit de reacties op het nieuws dat restaurant Zwart definitief gesloten is. Eigenaar Marijn van Dijke vindt het hartverwarmend om te lezen. "Dat we het hebben moeten verkopen is gewoon jammer. Het was echt een tof concept dat ook goed liep, maar met de huidige coronaregels niet houdbaar is." De situatie is vooral teleurstellend voor de zeven blinden en slechtziende medewerkers van het restaurant.

Restaurant Zwart aan de Haven is verkocht. Er is een nieuwe eigenaar gevonden die voor een nieuw concept zal gaan, namelijk Van Asch Horeca Beheer. En dat betekent dat dineren in het donker definitief verleden tijd is in Breda. Eigenaar Marijn van Dijke vindt het jammer. "Het was oprecht een tof en onderscheidend concept, waarop we de afgelopen vier jaar veel positieve reacties hebben gekregen." Maar de zaak open houden, was simpelweg geen optie voor Van Dijke.

"Al heel snel hadden we door dat het concept van Zwart gewoonweg niet pas binnen de 1,5 meter maatschappij waar we nu in leven. Alles draait bij ons proeven én voelen. Je loopt in polonaise in het donker naar je tafel toe, zit krap op elkaar en je botst nog wel eens tegen iemand op. Dat gaat gewoon niet meer werken." De site bleef wel nog even in de lucht, maar het uitblijven aan aanvragen en reserveringen bevestigde het gevoel van Van Dijke. Zwart kon niet langer blijven bestaan.

"Het is heel jammer. Vooral nu ik alle teleurgestelde reacties hoor, baal ik toch wel. Want we hebben toch iets heel moois neergezet de afgelopen vier jaar." Wat Van Dijke bovendien heel vervelend vindt, is de situatie van de zeven blinden en slechtzienden die bij Zwart werkten. "Voor sommigen van hen was werken bij Zwart echt een verrijking. De een werkte veel en de andere maar een paar uur per week, maar allemaal zagen ze het echt als een hobby. Ik vind het heel vervelend voor hen dat zij nu geen baan meer hebben."

Van Dijke hoopt dat het concept ooit nog terug zal keren naar Breda. "Dat zou ik heel tof vinden. Maar voor nu zit het er gewoon even niet in."