Streep door West-Brabantse Businessdagen in Breepark

BREDA - Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus is besloten de Businessdagen West-Brabant dit jaar niet te laten plaatsvinden. De derde editie stond gepland voor november 2020 in het Breepark Breda.

"We vinden het natuurlijk erg jammer, maar voor nu is dit het juiste besluit", aldus Johan van der Werff en Martijn van der Haar namens het organisatiebedrijf ZPRESS Media Group.



Het is voor de organisatie nog te vroeg om te zeggen of de beurs in 2021 wel kan plaatsvinden. "We willen dit echt alleen doen als het voor het gehele regionale bedrijfsleven goed voelt", aldus Van der Werff. "We houden alle ontwikkelingen in de gaten. Zodra de reacties vanuit het bedrijfsleven positief zijn, gaan wij de mogelijkheden verder onderzoeken."



Magazines

De organisatie zit in de tussentijd niet stil. Op dit moment wordt er alweer hard gewerkt aan een nieuwe opzet van het magazine Breda in Business. "Juist op dit moment is het van belang dat bedrijven een platform hebben om zich te laten zien", zegt Van der Haar. "We zijn al druk bezig met de invulling en kunnen niet wachten het eindresultaat te presenteren."