Aan de keukentafel met Robbert van de Sande: 'De Kok Bouwgroep is een ambitieus bedrijf'

BREDA - Robbert van de Sande begon in 1994 als werkvoorbereider bij De Kok Bouwgroep en ondertussen werkt hij al 26 jaar bij het bedrijf, waarvan de laatste zes jaar als directeur. Samen met Bart de Kok is hij eigenaar en leidt hij het ambitieuze bouwbedrijf, dat al 96 jaar bestaat. Er werken 170 vaste medewerkers en De Kok Bouwgroep heeft drie vestigingen: in Bergen op Zoom, Breda en Oosterhout.

Toen je als jonge werknemer startte bij De Kok Bouwgroep, dacht je toen al aan de functie als directeur?

"Dat niet, maar ik wist altijd al wel dat ik zelf ergens ooit aan het stuur wilde zitten. Na de MTS heb ik meteen mijn aannemersdiploma gehaald, eigenlijk met als doel om voor mezelf te beginnen. Toen ik bij De Kok Bouwgroep terecht kwam heb ik alle kansen gehad om mezelf te ontwikkelen, ook richting het ondernemen. Toen ik er stage liep, klikte het meteen. Ook had ik fijne collega's. Na mijn MTS was ik eerst nog van plan HTS te gaan doen, maar ik had eigenlijk niet zo veel zin meer om te gaan studeren. Toen heb ik een open sollicitatie naar De Kok gestuurd. Ze konden toevallig iemand gebruiken bij de werkvoorbereiding en ik ging meteen aan de slag!"

Hoe zou jij jezelf omschrijven als directeur?

"Ik vind het leuk om mensen te motiveren en hun talenten te ontdekken. Ook de verantwoordelijkheid voelen voor veel mensen en de betekenis en invulling te zoeken op langere termijn vind ik prachtig werk. Samen maken we bijzondere en mooie projecten. We werken toe naar resultaten, waar we ook tevreden op terug kunnen kijken. Als bedrijf zijn we open en toegankelijk. Ondanks dat we aardig wat medewerkers hebben, proberen we het laagdrempelig te houden. Ik ken de medewerkers en heb een luisterend oor voor hun verhalen. Dat schept een band."

Op welke manier motiveer jij je personeel?

"We proberen heel veel vrijheid bij mensen weg te leggen. De andere kant is dat daar ook veel verantwoordelijkheid bij hoort. Binnen bepaalde kaders mogen onze medewerkers het zelf bepalen. Gaan ze tegen die kaders aan, komen ze even langs om dat te bespreken. In ons bedrijf zijn geen strakke functieomschrijvingen. Dat kan ook wel weer lastig zijn voor nieuwe mensen die komen solliciteren, maar we willen onze medewerkers laten groeien in datgene waar ze goed in zijn. We kijken naar wat bij die persoon past en wat hij of zij prettig vindt. Dat vind ik ontzettend belangrijk."

Hoe creëer jij vrije tijd?

"Dat is lastig. Mijn werk is ook echt mijn hobby. Ik vind het hartstikke leuk om te doen en ik krijg er veel energie van. Het voordeel van mijn functie is dat ik soms wel tussendoor kan organiseren dat ik overdag ergens bij kan zijn. Op vrijdagavond probeer ik de week af te sluiten. Ook heb ik de zondag als rustdag met mijn familie en dat is echt goud! Mijn advies aan medewerkers is ook: 'Blok de zondag. Ga lekker met familie, vrienden of gezin iets doen, maar zorg dat je niet werkt'. Dat wordt wel gewaardeerd en ik geloof ook dat we die dag echt nodig hebben. Op zondag heb ik ook altijd een stukje reflectie, zodat ik de week op het werk weer fris kan beginnen."

Wat zijn je hobby's, naast je werk?

"Ik golf graag, maar daar moet ik dan wel echt de tijd voor nemen. Golfen is voor mij echt ontspanning met vrienden en bekenden. Lekker door de natuur wandelen in een mooie omgeving en fijne gesprekken. Ook hebben we op de golfbaan geen bereik, dus dat is top. Daarnaast vind ik het leuk om lekker in de tuin bezig te zijn en wandel ik elke dag meerdere keren met de hond."

Hoe denk jij dat de bouwsector er over pakweg 10 jaar uitziet?

"Ik verwacht dat de digitalisering dan zeer ver is doorgevoerd. We krijgen een tekort aan arbeidskrachten. Nu werken er al heel veel anderstaligen op de bouw, omdat er bijna geen Nederlandse timmerlieden meer zijn. Wij Nederlanders stimuleren onze kinderen ook steeds meer om door te leren. Terwijl met je handen werken ook mooi werk is. Ik verwacht dat dit tekort aan mensen zal doorzetten en we over tien jaar dus meer bezig zijn met fabriekswerk. Zaken komen dan kant en klaar aan op de bouwplaats en worden alleen nog maar gemonteerd. Nu komt er nog materiaal naar een locatie toe en daar gaan we het in elkaar bouwen. Straks worden het grotere elementen. Ook gaan woningen meer high tech worden."

Het is momenteel toch al een uitdaging om nieuwe mensen te vinden?

"Over het algemeen hoor je dat het in de bouw inderdaad een uitdaging is. Wij spelen hier onder andere op in door het werk binnen een uur van de woonplaats van de medewerker te organiseren. Dat wordt wel gewaardeerd. Natuurlijk moeten we altijd blijven communiceren naar buiten toe, ook als sector. We zijn techneuten en soms realiseer ik me dat we nog te weinig praten over hoe mooi dit vak is. We posten veel op social media, ook om onze medewerkers te triggeren. Als zij trots zijn op 'hun' bedrijf, dan stralen ze dat uit in hun omgeving. Daar komen anderen weer op af."



Werken er meer vrouwen in de bouw dan vroeger?

"Op kantoor wel, maar nog niet zo veel. Je ziet wel meer vrouwen in met name de ‘afbouw beroepen’ - zoals schilders, stukadoors en tegelzetters - maar er zijn natuurlijk ook onderdelen in de grond, fundering en beton die fysiek een stuk zwaarder zijn. Daar kiezen vrouwen minder snel voor."

Een laatste vraag. Met wie wil jij aan de keukentafel zitten?

"Een lastige. Ik zou wel willen weten hoe het allemaal op het wereldtoneel wordt geregeld, maar ik hoef niet echt een speciaal persoon te spreken.'"