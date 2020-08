De buitenkant van gebouw D1 van The Marker (Foto: The Marker)

Luxe wonen aan de Nieuwe Mark: Verkoop van 'The Marker' gestart

BREDA - De appartementen van het nog te bouwen 'The Marker' aan de Nieuwe Mark zijn woensdag 12 augustus in de verkoop gegaan. Via de site van het project kunnen geïnteresseerden de prijzen en plattegronden van de appartementen in de zes complexen bekijken. Het goedkoopste appartement wordt aangeboden voor 245.000 euro, en voor het meest luxe penthouse betaal je bijna 1,4 miljoen euro.

Het is een indrukwekkend project dat voor een flinke metamorfose van de Markendaalseweg gaat zorgen: The Marker. Voor de realisatie van de zeven complexen, zes met koopappartementen en één met huurappartementen, wordt het leegstaande UWV gebouw gesloopt. The Marker zal aan het water liggen, want het is de plaats waar de Nieuwe Mark zal worden doorgetrokken.

Prijzen

The Marker bestaat in totaal uit zeven verschillende complexen met 170 appartementen. 121 daarvan zijn koopappartementen, en 49 zijn huurappartementen. De plattegronden van de zes complexen met koopappartementen zijn sinds woensdag 12 augustus te bezichtigen. Het goedkoopste appartement vind je in gebouw D1 aan de Nieuwe Mark. Op de eerste verdieping betaal je daar 245.000 euro voor een appartement met een woonoppervlakte van 50m2 en een balkon van 5 m2. Het duurste appartement vind je op de bovenste verdieping van gebouw C. Voor het penthouse met een woonoppervlakte van 238 m2 en een balkonoppervlakte van 1188 m2 betaal je 1.395.000 euro.

Architect

The Marker is ontworpen door Hielkema Architecten. "Het is een plan met een enorme diversiteit aan woningen", legt Hielkema van Havermans uit. "Je kunt kiezen voor wonen aan het water of wonen aan de promenade. Bovendien hebben de woningen verschillende oppervlaktes en plattegronden. In totaal biedt The Marker maar liefst 65 woningtypen." De openbare ruimte wordt ingericht met groen, bestrating en hoogwaardig meubilair. Tussen de Markendaalseweg en de Nieuwe Mark worden dwarsverbanden gecreëerd. Zo wordt het water van de Nieuwe Mark vanaf de Markendaalseweg zichtbaar.

Inschrijving en planning

De appartementen worden verkocht via inschrijving. De inschrijven kan via www.themarker-breda.nl en is mogelijk tot en met zondag 6 september. Op 11 september zal iedereen die zich ingeschreven heeft voor een appartement bericht krijgen.

De sloop van het UWV gebouw staat gepland voor het eerste kwartaal van 2021. Medio 2021 zal de bouw van de zeven complexen van start gaan. Dat gebeurt gelijktijdig. In 2023 staat de oplevering van het gehele project gepland. Op dat moment zullen de 49 huurappartementen ook beschikbaar komen.



The Marker, gebouw B1