Chassé Theater schrapt banen: 'We koersen af op 5 miljoen euro omzetverlies'

BREDA - De coronacrisis dwingt het Chassé Theater om het personeelsbestand in te krimpen. Van 30 medewerkers worden de per 1 oktober aflopende arbeidscontracten niet verlengd. Hiermee verdwijnen 15 full time banen bij het theater. Eventuele verdere aanpassing van de bedrijfsvoering wordt niet uitgesloten.

Chassé Theater had de afgelopen jaren gemiddeld 110 medewerkers (goed voor 72 fte’s) in dienst. Daarnaast zijn er tientallen vrijwilligers bij het theater en de cinema betrokken.Door de 1,5 meterregel kan slechts 30% van de capaciteit van de theater- en filmzalen worden benut. Daarnaast loopt de noodsteun van de rijksoverheid en de gemeente in de huidige vorm per 1 oktober af. Het is onduidelijk of het Chassé Theater aanspraak kan maken op steun na deze datum.

“Wij koersen af op 5 miljoen euro omzetverlies en een tekort van 1 miljoen aan het einde van dit jaar. Om als organisatie overeind te blijven is deze stap nu onvermijdelijk. Ik hoop dat deze mensen,ondanks de moeilijke arbeidsmarkt, snel nieuw werk vinden. Het is heel pijnlijk om hen te moeten laten gaan”, aldus directeur Ruud van Meijel.