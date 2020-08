Na La Iguana en Lokaal Flipse gaat Mezcolanza het proberen aan de Veemarktstraat

BREDA - Breda is weer een restaurant rijker. Op de plaats waar eerst La Iguana en daarna Lokaal Flipse gevestigd waren aan de Veemarktstraat opent een nieuw restaurant binnenkort de deuren: Mezcolanza.

Latin Soulfoud. Dat is waar het nieuwe Mezcolanza in gespecialiseerd zal zijn. Eigenaren Bruce en Merel Ockers zijn volop bezig met de voorbereidingen. De website is al live, en zelfs op Google Maps is het restaurant al te vinden. Maar wie wil komen proeven, moet nog even geduld hebben. Een definitieve openingendatum is er nog niet. Maar het zal in ieder geval in september zijn, valt op de site te lezen.

Mezcolanza opent de deuren in het herkenbare pand aan het Sint Annaplein. Eerdere waren daar La Iguana en Lokaal Flipse geopend. Lokaal Flipse maakte in juli bekend de deuren noodgedwongen te sluiten. "Met veel energie hebben we met het team het afgelopen jaar gestreden voor Lokaal Flipse en we willen jullie bedanken voor de vele mooie momenten en gezellige avonden! Echter is het voor ons door de gevolgen van de coronacrisis niet meer mogelijk de zaak draaiende te houden en zien wij ons genoodzaakt om de deuren definitief te sluiten", liet het restaurant destijds weten.