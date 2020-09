Family komt naar Breda: 'Een cafetaria met een eethuis'

BREDA - Een vestiging van de keten Family gaat de deuren openen in Breda. Dat maakten Bart en Pascal Verwijmeren, onder andere eigenaren van Dennenlucht en Kabonk, vrijdagavond bekend. De keten noemt zich een 'cafetaria met eethuis'.

Family vind je onder andere al in Etten-Leur, Fijnaart en Gorinchem. De keten heeft tientallen vestigingen verspreid over Nederland. En binnenkort opent Family ook de deuren in Breda. Waar dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. "Dat houden we nog even geheim", laten Bart en Pascal weten op Facebook.

Het concept van Family draait om het thuis-gevoel. "Niets is zo fijn als thuiskomen. Thuis bij je familie. Hier ben je altijd welkom. Een hapje mee eten of snel iets komen afhalen, het kan allemaal. Thuis is het gezellig en hebben we aandacht voor elkaar", valt er te lezen op de Facebookpagina van Family Breda.

Crowdfunding

Het is een opvallende tijd om een zaak in de horeca te openen. Veel horeca-zaken hebben het door de coronamaatregelen juist moeilijk. Om het laatste deel van het project rond te krijgen, gaat Family werken met crowdfunding.