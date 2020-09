AB InBev gaat op bieretiketten waarschuwingen plaatsen

BREDA - Bierbrouwerij AB InBev voert op al haar bieretiketten in Nederland tips voor verantwoord drinken in. Eind 2020 staan op 60 procent van alle etiketten verschillende duidelijk zichtbare tips en waarschuwingen, zoals ‘Drink niet als je zwanger bent’, ‘Drink niet als je rijdt’ en ‘Drink niet als je borstvoeding geeft’. In 2021 staan de steeds roulerende boodschappen op 100 procent van de etiketten.

Met de invoering van de tips geeft de brouwer uitvoering aan één van haar wereldwijde doelstellingen voor verantwoord drinken: Het wereldwijd voor 2025 op 100 procent van de bieretiketten vermelden van tips voor verantwoord drinken.

“We zien een positieve trend waarbij consumenten steeds verantwoorder met bier en alcohol omgaan. De categorie 0.0% bier groeit enorm en overmatig drinken is steeds meer ‘not done’. Dat neemt niet weg dat onverantwoord drinken nog steeds een probleem is, bijvoorbeeld als minderjarigen of zwangeren drinken", legt Jasper Kessels, Retaildirecteur Bierbrouwerij AB InBev uit. "We vinden het onze verantwoordelijkheid als brouwer daar wat aan te doen, daarom steunen we het in 2018 afgesloten Preventieakkoord en zijn we volop bezig daar uitvoering aan te geven, onder meer door veel te investeren in de 0.0 categorie. Sinds 2015 vermelden we op al onze etiketten vrijwillige voedings- en ingrediënteninformatie. Met de tips voor verantwoord drinken zetten we de volgende stap op onze etiketten om consumenten te stimuleren een verantwoorde keuze te maken”.

“De tips voeren we in op al onze bieren met alcohol. Dat doen we dit jaar niet alleen in Nederland, maar vrijwel alle Europese landen. De teksten zijn ontwikkeld in samenwerking met volksgezondheidsonderzoekers van de Tufts University School of Medicine. De teksten zullen regelmatig rouleren, zodat consumenten verschillende boodschappen te zien krijgen en de teksten blijven opvallen. Ook staat de teksten in groot lettertype in een afgescheiden vak op het etiket in een contrasterende kleur, zodat de tips echt in het oog springen. Daarnaast blijven we volop werken om onze andere doelen voor verantwoord drinken te realiseren, zoals de wereldwijde doelstelling om te zorgen dat in 2025% 20% van al het bier dat we verkopen alcoholvrij- of laagalcoholhoudend is. Onze ambitie is hoog.”

Over Bierbrouwerij AB InBev

AB InBev is onder meer bekend van merken als Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch, Leffe, Bud en Corona. Bij de brouwer werken in Nederland ruim 550 werknemers. Het Nederlandse kantoor is gevestigd in Breda. Verder bestaat de organisatie in Nederland uit de Dommelsche Bierbrouwerij in Dommelen, de Hertog Jan Bierbrouwerij in Arcen, 11 regionale distributiekantoren verspreid over het heleland, een landelijk distributiecentrum en een eigen Horeca Technische Service afdeling.



AB Inbev