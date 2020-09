Kamer van Koophandel aan Mozartlaan maakt plaats voor 19 appartementen en 4 villa's

BREDA - Het voormalige gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Mozartlaan wordt gesloopt. Half oktober zal het gebouw volledig verdwenen zijn, en dan start de bouw van 19 appartementen en vier villa's op de locatie.

In de eerste week van september is Stolwerk Sloopwerken gestart met de sloop van het Kamer van Koophandel gebouw aan de Mozartlaan 7 in Ruitersbos. Half oktober zal het huidige gebouw dan volledig verdwenen zijn en kan Bouwbedrijf Boot starten met de bouw van negentien appartementen en ernaast vier vrijstaande villa’s. Het gerenommeerde bureau Bedaux de Brouwer Architecten in Goirle heeft getekend voor de architectuur.

Over de woningen

De moderne villa’s zijn gelegen op percelen van circa 700 tot 800 m² en hebben woonoppervlakten van 208 tot 224 m². Ze worden dankzij grote raampartijen bijzonder licht en beschikken op de begane grond over hoge plafonds. Op de eerste drie woonlagen worden 18 appartementen gerealiseerd. De appartementen hebben woonoppervlakten van 150 m² tot circa 190 m². Onder het gebouw ligt een kelder met voor elk appartement twee parkeerplaatsen en een berging. De appartementen worden net als de villa's bijzonder licht en hebben eveneens hoge plafonds. Een penthouse op de bovenste woonlaag heeft maar liefst een buitenruimte van ruim 300 m².

Zowel de appartementen als villa’s zijn uitgevoerd met duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen. Ook aan het energieverbruik is gedacht. Zo zijn de woningen gasloos, voorzien van een bodemwarmtepomp en een ventilatiesysteem met warmte-terug-win unit.

