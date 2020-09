Na maanden gedwongen sluiting mag Tante Lein morgen weer open

BREDA - Restaurant Tante Lein aan de Ginnekenweg opent morgen weer de deuren. Het restaurant mocht sinds juli 's avonds niet meer de deuren openen vanwege vermeende geluidsoverlast. Die uitspraak is na voor eigenaresse Marjolien Rigter drie moeilijke maanden eindelijk van tafel. Morgen opent het restaurant haar deuren weer.

In november 2019 opende het Aziatische restaurant tante Lein aan de Ginnekenweg. En dat liep heel goed volgens eigenaresse Marjolein Rigter. Door de coronacrisis bleef de eetgelegenheid echter niet lang open. Net als alle andere horeca moesten de deuren in maart gedwongen dicht. ''Wij zijn toen gaan bezorgen en mensen konden eten afhalen. Ook deze tijd zijn we eigenlijk prima doorgekomen'', geeft Rigter aan.

Toen de deuren van de horeca in juni weer open mochten leek er een goede tijd aangebroken te zijn. Maar dat duurde voor Tante Lein niet lang. Begin juli kreeg Rigter kreeg van de rechter te horen dat het restaurant maar tot 16.00 uur open mocht zijn vanwege geluidsoverlast. Verschillende omwonenden hadden daarover geklaagd. Normaal gesproken was het restaurant tot 23.00 of 00.00 uur open. ''We hebben destijds nog geprobeerd een doorstart te maken als lunchroom, maar dit liep niet. Dat is ook niet wat wij zijn.'' Daarom moesten de deuren dus, opnieuw, gedwongen dicht.

''We zijn samen met de gemeente in hoger beroep gegaan en tot de definitieve uitspraak mogen wij vanaf 1 oktober gewoon weer open'', laat Rigter weten. Ze is enorm blij dat 'haar' Tante Lein eindelijk weer de deuren mag openen als restaurant. "Er is ook veel vertrouwen dat het goed gaat komen. Beide advocaten die in de arm zijn gaven aan dat den uitspraak niet rechtmatig tot stand kwam en ditzelfde liet de rechter doorschemeren." De definitieve uitspraak is over twee weken.

Gezien de nieuwe maatregelen blijft Tante Lein naast het restaurant ook inzetten op afhalen en bezorger. "Dat is met de nieuwe maatregelen nodig, maar het is ook gewoon heel goed bevallen bij ons en bij de mensen."