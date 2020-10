Breda beloont creatiefste coronaoplossingen met 37.500 euro

BREDA - Onder de noemer ‘Unlock Challenges’ daagde de gemeente ondernemers uit om hun uitdagingen in de coronatijd te delen en om met werkbare, coronaproof oplossingen te komen. Vijf inzendingen werden bestempeld als ‘challenge’ waarvoor uiteindelijk 15 oplossingen werden ingezonden. De vijf beste ideeën zijn gekozen en worden elk beloond met 7500 euro zodat de ideeën uitgevoerd kunnen worden.

Veel bedrijven hebben het lastig tijdens de coronaperiode. Er komen dan ook steeds meer vragen vanuit ondernemers over hoe ze nu verder moeten. Tijdens Unlock Challenges werden vijf vraagstukken van bedrijven voorgelecht en andere bedrijven kwamen met een oplossing. The Innovation Cube kwam met de vraag; hoe helpen we bedrijven in coronatijd km met innovatie aan de slag te gaan? Workstreet en Stichting Ondernemersfonds Brede wilden weten hoe ze het beste een bezorgdienst op kunnen zetten voor aankopen bij lokale winkels.

Voor de vraag van The Innovation Cube kwam de beste oplossing uit de koker van Bureau Social Marketing Experts. Ze kwamen met het idee om video’s te plaatsen van regionale/lokale ondernemers die al wel de stap naar innovatie hebben gemaakt. Bezorgdienst Pijlsnel bv kwam met een oplossing voor het bezorgvraagstuk van Workstreet en Stichting Ondernemersfonds Breda. Zij kwamen met het idee om met bezorgfietsen te gaan werken.

Grote winnaar

Bureau Goedzooi was de grote winnaar tijdens de wedstrijd en won drie van de vijf ‘Unlock Challenges’. Zo vonden zij een oplossing voor de uitdaging van Voorwaartz Taaltraining; Hoe zorgen we ervoor dat docenten energie krijgen van online lesgeven? Goedzooi kwam met het idee een online platform in te richten waarbij leraren dagelijks tips, trucjes en energizers krijgen als ze de dag starten. Deze zijn voor leraren door leraren.

Goedzooi wist ook het prijzengeld binnen te slepen met het beste idee voor de hulpvraag van Reptielenhuis de Aarde en Boerderij Wolfslaar; Hoe zorgen we voor diereneducatie op afstand? Het bedrijf kwam met het idee een speciaal voor kinderen ingericht online avontuur te maken. Hierbij leren kinderen spelenderwijs bij over dieren.

Tot slot vonden ze een oplossing voor Smakelijk Breda die zich afvroeg; Hoe stimuleren we lokale aankopen door het bedrijfsleven? Hier kwamen ze met het idee een speciale cadeaukaart voor Breda te introduceren. Goedzooi wil hierbij bedrijven ook stimuleren om zo’n bon als kerstpakket te geven.

Mitch van Veldhoven van creatief bureau Goedzooi is blij met het gewonnen opstartgeld ‘’Na 3 flessen champagne gaan wij met heel veel plezier aan de slag om fantastische concepten te ontwikkelen die Breda en haar ondernemers verder helpen. Want met een portie creativiteit en liefde, kom je heel ver, zo blijkt maar weer. ” In totaal kan Creatief Bureau Goedzooi dus 22.500 euro besteden om de drie ideeën uit te voeren.