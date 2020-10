Breda zet miljoenen apart voor corona-aanpak, maar blijft ambitieus investeren

BREDA - Hoe maak je een passende begroting voor 2021, wanneer je in een tijd leeft waarin er zo ontzettend veel onzeker is? Dat is het vraagstuk waar wethouder van Financiën Greetje Bos zich over heeft moeten buigen. Vandaag presenteerde zij de begroting van 2021. Daarin worden miljoenen opzij gezet voor de corona-aanpak en de risico’s die het virus met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd stopt Breda niet met ambitieus investeren.

“Het uitgangspunt is een structureel sluitende begroting, waarmee we onze financiële positie solide houden. Ik ben blij dat dit is gelukt, al was het lastiger om tot een sluitende begroting te komen”, legt wethouder Bos uit. Door de coronacrisis heeft de gemeente te maken met hoge onvoorziene kosten, en extra onzekerheden en risico’s. Zo wordt er voor 2021 2,5 miljoen euro opzij gezet voor zaken als het coronaproof maken van de openbare ruimte en het financieel steunen van getroffen Bredanaars en ondernemers. “In 2020 heeft het coronavirus ons overvallen. Dat is voor 2021 natuurlijk anders. We willen zorgen dat we wendbaar en weerbaar zijn. En daar is geld voor nodig.”

Ambitieus

Ondanks dat het coronavirus een forse invloed heeft op de begroting, de extra risico’s en financiële ruimte voor investeringen en steunmaatregelen zijn goed voor zo’n 20 miljoen euro, blijft Breda ambitieus benadrukt wethouder Bos. Zo wordt er 9,5 miljoen opzij gezet voor de aanpak van de Noordelijke Rondweg, 3,5 miljoen voor de ontwikkelingen in Bavel 3 miljoen voor het programma Verbeter Breda. Dat laatste is een meerjarig plan om de kloof tussen de wijken waar de verschillen in ontwikkelingskansen van inwoners flink verschillen te dichten. Daarbij wordt er actief verbinding gezocht tussen kwetsbare wijken en nieuwe wijken zoals het Havenkwartier. De aanpak van de Noordelijke Rondweg, die een fysieke barrière vormt tussen de wijken in Breda, is daar een onderdeel van.

“We investeren in de stad, wijken en dorpen en vooral in onze inwoners”, aldus Bos. “Dat is wat we in 2021 willen waarmaken. We gaan voor een gezond Breda, waar zoveel mogelijk mensen zich goed en gelukkig voelen. We richten ons op meer werk, meer woningen en passende zorg voor elkaar. Kortom, we maken af waar we aan begonnen zijn, daarin zijn we heel ambitieus’.