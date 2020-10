Definitief ontwerp Nieuwe Mark gepresenteerd: ‘Focus op flora en fauna’

BREDA - Gisteren is het definitieve ontwerp van de Nieuwe Mark gepresenteerd. Het stuk tussen de haven en de Karnemelkstraat wort doorgetrokken zodat er weer één singel ontstaat. Daarnaast ligt de focus vooral op de flora en fauna die rondom de singel moet komen.

In het originele plan lag de focus vooral op het verbinden van de rivieren om één singel te creëren. Hierna kwam het uitbreiden van natuur om een groenere stad te maken hierbij. De vraag of de stad ook gezonder wordt door deze vergroening stond centraal in het besluit om dit toe te passen. ‘’Eigenlijk is dat lastig te meten’’, zei landschapsarchitect Harold van den Broek tijdens de uitzending. ‘’Maar het is wel de bedoeling. Hoe dan ook, het definitief ontwerp draagt in ieder geval bij aan het aanpakken van de hittestress.’’



Foto: Gemeente Breda

Het gaat niet enkel om het plaatsen van groen, maar vooral het creëren van een situatie waarin planten goed kunnen leven. ‘’Er zullen bomen geplaatst worden, maar de planten moeten vooral een vruchtbare basis hebben om goed te kunnen groeien’’, zei landschapsarchitect Donald Marskamp erover. ‘’Hier is rekening mee gehouden tijdens het ontwerpen van de Nieuwe Kade. De planten staan zowel langs als tegen de kade aan waarbij rekening wordt gehouden met een ideale groei-omgeving. Soms gaan er ook planten dood, dit is geen probleem, want dat is dan weer een mooie voedingsbodem voor andere planten.’’

Starten werkzaamheden

Het is nog lastig te zeggen of alles haalbaar is en wat de exacte kosten zullen zijn. ‘’Misschien dat we het werk in 2021 aanbesteden’’, vertelt wethouder Paul de Beer van stedelijke ontwikkeling. ‘’Begin 2022 kunnen we dan echt aan de slag als alles goed gaat.’’



Foto: Gemeente Breda