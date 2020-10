Restaurant Tante Lein moet al voor de derde keer in korte tijd sluiten: ‘Heel zuur’

BREDA - Twee weken was restaurant Tante Lein weer open. Het restaurant moest in het voorjaar al dicht vanwege corona en in de zomer vanwege vermeende geluidsoverlast. Totdat er een definitieve uitspraak van de rechter er is, mocht het restaurant vanaf 1 oktober eindelijk weer open. Maar de pech houdt niet op. Vanwege de vernieuwde coronamaatregelen zal Tante Lein morgen wéér gesloten worden.

Eigenaresse Marjolein Rigter raakt niet zo snel meer in paniek. Ze heeft al twee keer meegemaakt dat haar restaurant moest sluiten. En nu komt daar een derde keer bij. “Het is heel vervelend en zuur dat we nu wéér dicht moeten. Maar we hadden er al wel rekening mee gehouden na de eerste geluiden over nieuwe maatregelen.’’

Het restaurant moest eerder al dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus en zette een afhaal- en bezorgservice op. ‘’Dit liep destijds al heel goed en dus zijn we er ook mee doorgegaan in de afgelopen periode.’’ Nu de nood weer aan de man is gaat deze service gewoon door. ‘’Inmiddels hebben we dit op de website volledig vormgegeven. Eigenlijk waren we al helemaal klaar voor een nieuwe lockdown.

Sluitingen

Tante Lein moest eerst in maart sluiten, toen de horeca vanwege de strenge coronamaatregelen dicht moest. Op 1 juni mocht het restaurant net zoals alle andere horeca weer open. Maar door vermeende geluidsoverlast moest Tante Lein al snel de deuren wéér sluiten. “Er waren klachten van mensen uit de buurt over geluidsoverlast’’, zegt Rigter. ‘’Na onderzoek bleek het nagenoeg onmogelijk dat die mensen echt hinder hadden van het geluid van hier. We zijn ook geen discotheek, gewoon een restaurant.’’ Daarom besloot de rechter dat Tante Lein op 1 oktober weer open mocht. Maar dat blijkt dus van korte duur. Vanaf morgen moeten restaurants opnieuw dicht.

Komende tijd

Rigter laat zich niet uit het veld slaan. ‘’Dit kan er ook nog wel bij, we gaan nu voor de derde keer in een korte periode sluiten. Al deze ervaringen maken ons echter alleen maar sterker. We hebben gemerkt dat onze vaste klanten steeds terug blijven komen.’’ De bezorg- en afhaalservice werkte in eerder stadium al goed en ook nu is er vertrouwen dat dit deze periode niet anders zal zijn. ‘’We kijken er naar uit om uiteindelijk wéér open te gaan’’, besluit Rigter.