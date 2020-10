Groothandels openen opnieuw de deuren voor consumenten

BREDA - Groothandels gaan de deuren weer openen voor consumenten. Dat heeft de belangenbehartiger van de supermarktbranche (CBL) vandaag na overleg bekend gemaakt. De groothandels gaan open voor niet-pashouders om de druk op supermarkten te verlichten.

Vanaf donderdag 15 oktober kunnen ook consumenten zonder pas weer boodschappen doen bij de zelfbedieningsgroothandels zoals de Makro en Sligro. De tijdelijke opening voor gewone consumenten geldt in ieder geval zo lang restaurants en cafés volledig gesloten zijn. Ook tijdens de lockdown in het voorjaar waren zelfbedieningsgroothandels tijdelijk open voor consumenten zonder pas.

Door de sluiting van de horeca neemt de druk op de supermarkten opnieuw fors toe. “De openstelling van de groothandels is wenselijk om klanten meer mogelijkheden te geven om voldoende afstand te kunnen houden bij het boodschappen doen. Gemeenten moeten toestemming geven voor de opening voor gewone consumenten. Het CBL rekent op begrip en coulance van gemeenten, net zoals in het voorjaar”, laat de belangbehartiger van de branche weten.

Supermarkten

De nieuwe regels zorgen bij supermarkten voor grote dilemma’s. Enerzijds willen supermarkten zo ruim mogelijke openingstijden, zodat klanten meer gelegenheid hebben om hun boodschappen te doen en het niet te druk wordt in de winkel. Anderzijds verwachten supermarkten meer ongewenste discussie met klanten die altijd na achten hun (week)boodschappen doen en daarbij ook alcohol willen kopen, of met klanten die even na achten aan de beurt zijn bij de kassa en daardoor net te lang hebben moeten wachten om een fles wijn te kunnen kopen.

Om het personeel te behoeden voor discussies, hebben verschillende supermarkten die normaal tot 21.00 of 22.00 uur open zijn besloten om 20.00 uur helemaal dicht te gaan. De consequentie is dat het op andere momenten dan drukker wordt in de winkel.

Andere winkels blijven wel open, omdat ze de extra uren nodig hebben om te voorkomen dat het op andere momenten te druk wordt. Klanten kunnen hier na 20.00 uur geen alcohol meer kopen. Of een winkel openblijft na 20.00 uur, verschilt per keten.