Is ‘t Sas het allerbeste vastgoedproject van de afgelopen 30 jaar?

BREDA - De drie genomineerden van de Rabo Vastgoedprijs 2020 zijn bekend. Eén van de genomineerden is ‘t Sas in Breda. Het vastgoedproject in de Bredase binnenstad won in 2004 de tweejaarlijkse Rabo Vastgoedprijs, en voor de jubileumeditie van de prijs zal nu een winnaar worden gekozen uit de vijftien eerdere winnaars. ‘t Sas kan dus verkozen worden tot het allerbeste vastgoedproject van de afgelopen 30 jaar.

Uit de 15 voormalige winnaars van 30 jaar Rabo Vastgoedprijs heeft de onafhankelijke vakjury, bestaande uit vooraanstaande vertegenwoordigers uit de vastgoedbranche en overheid, drie projecten genomineerd. Uit elk decennium koos zij één genomineerde. Winkelgebied ‘t Sas is één van de drie overgeblevenen. Verder zijn het stadhuis en de bibliotheek van Den Haag en de A’DAM Toren in de race. Het project dat de meeste impact op de omgeving heeft gehad en zich de afgelopen jaren het beste heeft aangepast aan de veranderingen in de markt zal er op 5 november met de prijs vandoor gaan.

De genomineerden

1. 1990 t/m 1998: Stadhuis/bibliotheek Den Haag (winnaar in 1996)

‘’Prachtig en het oogt nog altijd heel modern. verder het heeft grote impact gehad op de ontwikkeling van de omgeving’’, zo oordeelde de jury.

2. 2000 t/m 2008: ’t Sas, Breda (winnaar in 2004) Uitgevoerd door Bouwbedrijf Maas-Jacobs.

Dan het Bredase winkelgebied ‘t Sas. De succesvolle transformatie is volgens de jury een knap voorbeeld van hoe je een binnenstedelijk gebied aantrekkelijk maakt en nieuw leven inblaast. ‘’Daarmee is deze herontwikkeling een van de eerste binnenstedelijke transformaties geweest en een voorbeeld voor latere projecten. Er is veel waardering voor de passie en visie van de lokale ondernemer, die als eigenaar altijd heel betrokken is gebleven bij de locatie en de huurders’’, laat de jury weten over het winkelgebied

3. 2010 t/m 2018: A’DAM Toren, Amsterdam (winnaar in 2018)

‘’De indrukwekkende herontwikkeling van het voormalige Shell-kantoor heeft de hoofdstad een nieuw icoon opgeleverd. Het met lef en visie aangepakte, multifunctionele project is een groot commercieel succes en geeft tegelijk een boost aan het gebied eromheen’’, zegt de jury

De uitreiking vind plaats op 5 november. Dat gebeurt tijdens de Provada Live, een virtuele beurs.