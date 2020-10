Mezz moet de helft van het personeel ontslaan

BREDA - Mezz Breda zal noodgedwongen het aantal vaste medewerkers moeten terugbrengen van 13 naar 7. Door de crisis kon Mezz maximaal 100 bezoekers per activiteit ontvangen in de grote zaal. De maatregelen per ingang van afgelopen 14 oktober dwingen Mezz tot verdere beperkingen. Op korte termijn is volledige openstelling van Mezz niet realistisch.

In totaal zijn er drie gedwongen ontslagen, worden twee tijdelijke contracten niet verlengd en heeft 1 medewerker besloten zelf te stoppen. Directeur Frank van Iersel: “Wij willen in deze ongelooflijk moeilijke tijd als een vitale en slagvaardige popzaal blijven opereren. We moeten het team medewerkers helaas terugbrengen naar een klein en daadkrachtig basisteam. Het is de enige manier om deze crisis succesvol te kunnen overbruggen. Het doen van de noodzakelijke ingrepen zal pijn doen, omdat het onze organisatie, die bestaat uit professionele en meer dan toegewijde collega’s, in het hart treft.”

Door de coronacrisis is er een toenemende onzekerheid over de toekomst van de culturele sector waartoe Mezz behoort. Sinds de lockdown in maart zorgen de maatregelen, die zijn opgelegd door de overheid, ervoor dat Mezz al haar activiteiten moest staken. Ondanks de financiële steun van de Gemeente Breda en landelijke regelingen heeft Mezz in de afgelopen maanden een groot verlies gedraaid.

Vanaf 1 juli kon Mezz met een maximum van 100 bezoekers een zeer beperkt programma-aanbod realiseren. De verdere vooruitzichten zien er voor de branche slecht uit. Naar verwachting zal de 1.5 metermaatregel nog zeer lang van kracht blijven. Voor de middellange en lange termijn is het daardoor niet mogelijk om een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie te draaien zonder verdere ingrepen, laat het poppodium weten.