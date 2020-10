Bredase woningkopers betalen 11 procent meer voor een huis dan vorig jaar

BREDA - In de zomer van 2020 was in Breda sprake van een hoog aantal woningverkopen en veel extra aanbod. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage van Van der Sande Makelaars. De cijfers zijn opvallend aangezien de woningmarkt normaal gesproken tijdens de zomermaanden in rustiger vaarwater terecht komt.



Veel woningzoekers grijpen direct hun kans nu door de coronacrisis meer woningen te koop worden gezet. Deze groep heeft in de afgelopen jaren de negatieve effecten van het gebrek aan aanbod ondervonden en krijgen nu eindelijk meer mogelijkheden. In Breda lag het aantal verkopen hierdoor voor het tweede kwartaal op rij ruim boven de 700, deze grens werd voor het laatste gepasseerd in het eerste kwartaal van 2018.



Prijsstijging zet ook tijdens coronacrisis door

Ondanks de coronacrisis blijven de woningprijzen aanzienlijke stijgen. Kopers betaalden dit kwartaal in Breda 11 procent meer dan een jaar geleden en in Etten-Leur is een toename van maar liefst 15 procent. Inmiddels is Breda al langere tijd de duurste stad buiten de Randstad, kopers betalen gemiddeld 375.000 euro voor hun nieuwe woning.