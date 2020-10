Overeenkomst Gemeente Breda en STEK: ‘Duurzamer beleid voeren voor ondernemers’

BREDA - De Gemeente Breda en de ondernemers van STEK gaan een samenwerking aan om STEK verder uit te bouwen tot broedplaats voor circulair ondernemerschap. Bij circulair ondernemen besteden bedrijven bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen.

Circulair ondernemerschap is een belangrijke economische ontwikkeling volgens de gemeente. Zij maken dan ook graag ruimte voor deze vorm van ondernemen. ‘’STEK is daar bij uitstek de aangewezen locatie voor omdat diversiteit van belang wordt geacht op zo’n plek’’, laat Gemeente Breda weten. ‘’Er gebeurt namelijk al veel op STEK. Zowel op het gebied van duurzaam en circulair ondernemerschap als op cultureel en creatief vlak.

Wethouder duurzame mobiliteit, Boaz Adank is zeer enthousiast over de samenwerking. ‘’De samenwerkingsovereenkomst met STEK is een hele mooie stap voor de gemeente in onze ambitie om ruimte te creëren voor een samenwerkend cluster rondom de thema’s innovatie, starters en circulaire economie.’’

STEK

STEK maakt deel uit van CrossMark Breda en geeft creatieve ondernemers de ruimte en de vrijheid om te experimenteren, te ontwikkelen en te groeien. STEK doet dit door betaalbare bedrijfsruimtes en kavels aan te bieden op een bedrijventerrein.

De organisatie is blij met de samenwerking die ze nu aangaan met de gemeente. “De samenwerking met de gemeente Breda geeft ons de mogelijkheid om nieuwe ondernemers en evenementen aan te trekken binnen het thema circulaire economie”.