Op de werkvloer bij elektrotechnicus Martijn: ‘Ik vind het leuk om mensen te enthousiasmeren’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Elektrotechnicus Martijn Gouda.

Martijn maakt sinds begin 2018 deel uit van het team BINK Solar. Dit team adviseert en installeert zonnepanelen bij particulieren en bedrijven. Na plaatsing van de panelen zorgt Martijn voor de aansluiting op de omvormer én de goede uitleg aan de klant.

De uitleg richting de klacht is een belangrijk aspect van zijn functie, waarvoor Martijn ruim de tijd neemt. “Een goede uitleg is essentieel. In duidelijke taal maak ik de klant wegwijs in het systeem, waaronder ook het gebruik van de app. Op deze zonnepanelen app kunnen klanten hun energieopbrengst en stroomverbruik uitlezen. Inherent daaraan draag ik zorg voor de juiste data- overdracht zodat de informatie die de omvormer uitzendt goed op dit portal terecht komt”, aldus Martijn.

Studie

Na het behalen van zijn LTS diploma, kiest Martijn Gouda voor een praktische opleiding elektromonteur, gevolgd door de studie 1ste monteur. Hij krijgt een aanstelling bij een bedrijf waarbij hij zich focust op de meet- en regeltechniek. Later wordt deze baan elders voorgezet, aangevuld met elektra. “In die jaren heb ik veel kennis vergaard, vooral in de regeltechniek. Schema’s kan ik blindelings lezen. Van brandmelders tot alarmcentrales, ik heb het allemaal geïnstalleerd, zowel bij particulieren als multinationals”, aldus de 47- jarige elektromonteur.

Solarteam

De overstap naar de Sprundelse zonnepanelenspecialist kwam voort uit een tip van een oud- collega. “Hij vroeg me het team te komen versterken. Ik miste op mijn toenmalige werkplek uitdagingen. In mijn huidige baan werk ik in een goed team, prima op elkaar afgestemd. We moeten het immers samen maken”, waarbij hij doelt op de verschillende specialismen zoals de plaatsing van de zonnepanelen waarvoor zijn collega’s zorg dragen. Een veel gestelde vraag aan Martijn is het onderhoud van de panelen. Martijn hierover: “Regen zorgt ervoor dat de panelen schoon blijven. Het klantcontact waardeer ik enorm. Ik vind het leuk als ik mensen kan enthousiasmeren over zonnepanelen”.

Eigen gebruik en accupakketten

Een andere veelgestelde vraag gaat over de salderingsregeling. “Deze regeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Een regeling die vanaf 2023 in zeven jaar wordt afgebouwd, en vanaf 2031 niet meer geldt. Om die reden wordt het steeds belangrijker om de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken. In de toekomst wordt het ook interessant om energie op te slaan in accupakketten, waarin de energie kan worden opgeslagen voor eigen gebruik. Momenteel is deze techniek nog kostbaar”. Martijn vervolgt: “In de kleine drie jaar dat ik hier werk heb ik diverse cursussen gevolgd en certificaten behaald, zodat ik deze apparatuur veilig kan installeren”. In zijn vrije tijd verrijkt Martijn Gouda zijn kennis in de radio- elektrotechniek. “Ik maak verbinding over de hele wereld als radio- zendamateur, waarvoor ik een officieel examen heb behaald.

Dat Martijn elektromonteur zou worden, bleek al zo rond zijn vierde levensjaar. “Ik was altijd bezig met draadjes, lampjes en batterijen. Nieuwe dingen creëren met elektronica, dat was en is nog steeds mijn doel”, besluit de veelzijdig specialist.