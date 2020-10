Aardgasvrij Prinsenbeek grijpt naast subsidie van 5 miljoen euro

PRINSENBEEK - Een flinke domper voor de gemeente Breda en de dorpsraad Prinsenbeek: De aanvraag voor een subsidie van 5 miljoen waarmee 463 woningen van het gas konden worden gehaald is afgewezen. Wethouder Greetje Bos is teleurgesteld. “Het dorpsplatform heef de nek uitgestoken, dat waardeer ik zeer. Het is jammer dat dit niet wordt beloond.”

De gemeente Breda en de Dorpsraad Prinsenbeek hadden een ambitieus plan. Met behulp van een subsidie van 5 miljoen euro uit het ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken(PAW)’ wilden zij maar liefst 463 woningen van het aardgas halen. Ook zouden er met het bedrijf 7VVE’s en 30 utiliteitsgebouwen van het gas worden gehaald. En dat vóór 2026. Maar die droom valt in duigen. 71 gemeenten dienden een aanvraag in, waarvan er 19 zijn toegekend. En daar zit Breda niet bij.

“Dit is een grote teleurstelling voor ons en de betrokkenen uit Prinsenbeek”, laat wethouder Greetje Bos weten. “Ons mantra bij de energietransitie is ‘iedereen doet wat in Breda’. Het dorpsplatform heeft de nek uitgestoken, dat waardeer ik zeer. Het is jammer dat dit niet wordt beloond.”

De aanvraag is onder andere afgekeurd door het ministerie omdat er nog te veel onzekerheden in het project zitten. Het project bevindt zich pas in de verkenningsfase, stelt het ministerie. “Er is veel werk verricht door vele betrokkenen en er is veel in gang gezet om deze aanvraag op te stellen. op di moment overheerst dus de teleurstelling over deze beslissing. Tegelijkertijd is het vele verrichte werk nooit voor niets geweest. En zullen we elke nog volgende kans aangrijpen om alsnog gebruik te maken van de samenwerking en intenties die in Prinsenbeek aanwezig zijn”, aldus wethouder Bos.