TUX Mobility is de winnaar van de Breda Startup Award

BREDA - De winnaar van de Breda Startup Award is bekend. Het Bredase TUX Mobility werd dinsdagavond tijdens een event in Breepark gekozen tot winnaar. TUX Mobility is een bedrijf dat kleine stadsvoertuigen op zonne-energie ontwikkelt.

In bijvoorbeeld India zijn riksja’s cruciaal voor de zogenaamde ‘last-mile’ mobiliteit. Dat terwijl de impact van een riksja op het milieu groot is. Ze stoten ongeveer 13 keer meer verontreinigende stoffen uit in vergelijking met andere voertuigen. Dat moet toch slimmer en duurzamer kunnen, dachten de oprichters van het Bredase TUX Mobility. Zij ontwikkelen daarom kleine stadsvoertuigen op zonne-energie. En met dat idee heeft de Bredase Startup gisteren de Breda Start Up Award gewonnen.

Event

De uitreiking van de Breda Startup Award was dinsdagavond in Breepark. De finalisten en juryleden kwamen in een klein comité bijeen om live de pitches van de startups te horen en hun vragen te stellen aan de ondernemers. Dit was via een livestream te volgen voor het overige publiek. TUX Mobility won dinsdagavond van De Nationale Keukenzetter, een bedrijf dat een platform biedt voor betere samenwerking op de bouwplaats, ScenTronix, ontwikkelaar van parfums op basis van algoritmes, Secrevo, dat privacyfilters bouwt en Breda Maakt Mij Blij dat producenten helpt om hun producten van de container te redden.

Over Breda Startup

Breda Startup is een community van ondernemers, overheid en bedrijven die innovatie en groei belangrijk vinden. Jaarlijks reiken zij de Breda Startup Award uit voor demeest kansrijke startup onderneming van het jaar. In 2019 was BioscienZ de winnaar.