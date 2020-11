Een op de tien winkelpanden in de Bredase binnenstad staat leeg

BREDA - De coronacrisis hakt er stevig in op de winkelmarkt van Breda. De alsmaar groeiende vraag naar winkelruimte in de binnenstad is in de afgelopen twaalf maanden ten einde gekomen. Dat blijkt uit cijfers van Van der Sande. De leegstand is toegenomen tot 10 procent.



Tussen midden 2019 en midden 2020 is in het hoofdwinkelgebied van Breda slechts 1600 vierkante meter winkelruimte aangehuurd of aangekocht. Dat is bijna 80 procent minder dan vorig jaar. Naast het lage opnamevolume zijn er slechts twaalf transacties geregistreerd in de afgelopen twaalf maanden, het laagste aantal sinds 2014.



Herstel

De sterke prestaties van de Bredase winkelmarkt in de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een goede uitgangspositie. Halverwege 2020 is de leegstand echter weer opgelopen naar boven de 10 procent. Met tijdig ingrijpen in de huidige aanbodoverschotten kan volgens Van der Sande een levendige binnenstad gewaarborgd blijven.