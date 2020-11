Aan de keukentafel met Thierry Stolwerk: ‘Er ging veel kennis verloren toen mijn vader kwam te overlijden’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Thierry Stolwerk.

Aan de Tilburgseweg zit het bedrijf A.C. Stolwerk sloopwerken BV. Nadat zijn vader overleed werd Thierry Stolwerk op zijn 21e baas bij het familiebedrijf dat zijn opa oprichtte. Het was een sprong in het diepe en Thierry had het dan ook niet makkelijk. Inmiddels is hij 26 en heeft in korte tijd veel geleerd en een schat aan ervaring opgedaan, door vooral zichzelf te blijven.

Thierry, hoe was het om zo jong al zo’n groot bedrijf te leiden?

In zeker zin is het me meegevallen. In het begin heb ik wat afgetast en het was natuurlijk de vraag hoe de werknemers gingen reageren. Maar eigenlijk vatte iedereen het goed en positief op, dus dat was heel fijn. Alsnog is het natuurlijk niet makkelijk, het is wel een harde wereld en je moet dan ook bij de les blijven. Wat vooral lastig is, is dat iedereen dingen vanuit zijn eigen perspectief bekijkt. Dat is natuurlijk logisch, maar op het moment dat je als baas beslissingen moet gaan nemen kan dat lastig zijn. Als je als werknemer een bepaald besluit neemt is dat nou eenmaal anders dan wanneer de eindverantwoording bij jou ligt, dat was dus ook wel een omslag.

Heb je dingen van je vader en opa geleerd?

Ik heb veel zelf uitgezocht. Dat kon ook niet anders. Mijn vader overleed al vroeg, toen ik 21 was. Aangezien zoiets uit het niets komt, kun je jezelf er niet op voorbereiden. We reden toen mijn vader in het ziekenhuis in Leuven lag 2 keer per dag op en neer dan is er geen tijd om zaken over te dragen. Er ging veel kennis verloren voor het bedrijf toen mijn vader kwam te overlijden. Dit hebben we gaandeweg weer opgevangen. Zo iets kost nu eenmaal tijd er was ook niemand aan wie ik bepaalde vragen kon stellen, want niemand stond in mijn positie als eindverantwoordelijke.

Is het werk eigenlijk veel veranderd door de jaren heen?

Nou, de zaken zijn nu wel heel anders. Dat zie ik bijvoorbeeld als ik naar mijn opa kijk. Hij is nu 89 en stopte 30 jaar geleden. Toen was het een hele andere tijd, waarin er gewoon meer werk was en je ook makkelijker aan opdrachten kwam. Daarnaast hebben we ook veel te maken met innovatie. We moeten aan steeds meer richtlijnen voldoen. Dan moet je vooral denken aan aangescherpte milieu eisen en energiezuinig werken. Dan kan het zijn dat je nieuwe machines moet aanschaffen. Maar ook het hergebruik van bepaalde materialen uit de sloop.

Hoe veel mensen werken er bij Stolwerk en hoe komen jullie aan die mensen?

Er werken nu 30 mensen in vaste dienst bij het bedrijf. Meestal komen mensen via vacatures die wij ergens geplaatst hebben hier terecht. Af en toe biedt iemand zichzelf aan. Als iemand hier komt werken krijg ze een introductie zodat ze weten waar ze aan beginnen en in het begin lopen ze met een ervaren persoon mee, uiteindelijk krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheden. We hebben een team met veel zelfoplossend vermogen. Dat hebben we ook wel nodig.

Zijn er sloopprojecten waar je een bijzondere herinnering aan hebt?Ik zit hier nu ruim vijf jaar en vind elk project bijzonder, van het kleinste schuurtje tot aan het grootste bankgebouw. Ik vind het altijd weer de uitdaging om binnen de juiste tijd je werk op te leveren. We zijn nu met vier kranen bezig om het oude KvK gebouw te slopen, het is de uitdaging om daar weer op tijd klaar te zijn. Het is en blijft een gebouw van beton en stenen. Gewoon slopen, puin afvoeren, bruikbare materialen er tussenuit halen, en recyclen. Dat heel Breda het gebouw kent is voor ons leuk, maar voor onze naamsbekendheid hebben we deze projecten niet nodig want als ze ons nou nog niet kennen na 67 jaar gaat er iets niet goed.

Wat is belangrijk in deze business?

Je moet niet te groot worden voor je regio, maar ook niet te klein zijn. Als je buiten de regio gaat werken is dat leuk, maar je moet er wel op bedacht zijn. Er komt weer extra werk bij kijken en langere ritten. Wanneer je als bedrijf te klein bent loop je misschien financieel aantrekkelijke opdrachten mis. De juiste schaalgootte is van belang, ook om blijvend te innoveren en te investeren. Daarnaast vind ik het belangrijk om eerlijk te zijn. Je kunt een klant voor de gek houden zodat je één keer wat extra centen kunt verdienen, maar zo iemand wil dan niks meer met je te maken hebben. Wat we hier belangrijk vinden is dat je een vertrouwensband met iemand opbouwt. Op die manier kun je ook vaker samenwerken. Wij proberen altijd 100% op te leveren.

Hoeveel tijd had jij nodig om alles onder de knie te krijgen?

Het is lastig om daar echt een tijdsindicatie voor te geven. Ik heb het idee dat ik alles vrij snel onder de knie had. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat ik nu nog dingen tegenkom waarbij ik even achter m’n oren krab. Maar ik zie het ook iedere keer als leerproces; je wordt er altijd wijzer van en leert elke dag

Komt er ook nog een vierde generatie aan voor het bedrijf?

Als ik kinderen krijg zou ik zelf tegen ze zeggen, doe wat je wilt. Je hoeft niet het bedrijf over te nemen. Als ze dat toch willen is dat ook prima, ik zou dan wel altijd zeggen denk er even goed over na. Misschien zeg ik zelf straks wel, begin er maar niet aan. Het zou mooi zijn als er een vierde generatie komt, maar het is ook druk en zwaar.

Wat gebeurt er als er geen vierde generatie komt?

In de meeste gevallen wordt een soortgelijk bedrijf dan overgenomen door een grote speler in de markt. In sommige gevallen kan het zijn dat er iemand anders is die het bedrijf over wil nemen onder dezelfde naam. Je hebt na een aantal jaar natuurlijk ook naam gemaakt, dus soms is het handig om dan dezelfde naam te houden. Die is bekend bij opdrachtgevers en ze weten wat ze aan het bedrijf hebben. In onze branche zie je dat er nog steeds veel bedrijven van generatie op generatie overgaan, dat zal voorlopig zo blijven schat ik in.

Met wie zou jij zelf nog aan de keukentafel willen zitten?

Als het iedereen mag zijn, ook een overledene, dan denk ik dat je het antwoord al weet. Dan kies ik mijn vader. Ik zou hem niet zo zeer vragen willen stellen. Ik zou het gewoon geweldig vinden hem nog eens te spreken. Over koetjes en kalfjes praten, een uurtje lang. Daar zou ik alles voor geven.

Naam:

Thierry Stolwerk (26)

Bedrijf:

A.C. Stolwerk sloopwerken BV.

Functie:

Eigenaar

Burgerlijke staat:

Ongehuwd. Een vriendin, Mariëlla en geen kinderen.

Passie: ‘’Mijn passie ligt bij auto’s, dan moet je denken aan de exclusievere. Ik heb zelf ook een mooie Mercedes staan. Waarvan er maar zo’n 40 zijn in Nederland. Als ik iets leuks tegenkomen qua auto’s wil ik ze ook graag kopen. Ik heb momenteel twee opknappertjes thuis staan. Twee maal een Opel Kadett.

Een van de Opels stond al tijden bij een vriend van me in de schuur en hij wilde hem maar niet verkopen. Zo’n drie weken geleden belde hij me ineens dat hij hem toch wilde verkopen. Voor mij wordt het de eerste keer dat ik dit ga doen. Mocht ik het niks vinden dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Bij die opknappertjes staat er ook geen druk op.