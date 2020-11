Café Nassau: Van feestcafé naar winkel voor foute kersttruien

BREDA - Café Nassau wordt in de coronaperiode hard getroffen. Om inkomsten te generen komen ze nu met een verassend idee. ‘’We gaan foute kersttruien verkopen’’, zegt eigenaar Farid Bicane.

Café Nassau is door de coronacrisis ruim een halfjaar dicht geweest in 2020, en dat terwijl het jaar nog niet eens afgelopen is. ‘’Nu wij door deze coronacrisis zo ontzettend hard getroffen zijn, hebben wij horeca ondernemers, zoals bekend, het zwaar te verduren’’, aldus Bicane. ‘’Datzelfde geldt voor mij met mijn drie horecazaken.’’

Ontslagen

Twee weken geleden, toen de nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, moest Bicane met pijn in het hart veertig van zijn werknemers ontslaan. ‘’Sinds maart hebben we al geen fatsoenlijke omzet kunnen draaien bij al mijn bedrijven eigenlijk niet rendabel, laat staan dat ik zelf salaris heb gehad. Tijdens deze tweede lockdown moeten we alle zeilen bijzetten om nog iets langer te kunnen watertrappelen, hopelijk komt de kust dichterbij en kunnen mijn bedrijven het overleven.’’

Foute kersttruien

Bicane ging tijdens de coronaperiode niet bij de pakken neerzitten en kwam met een idee om de komende tijd toch wat geld te kunnen genereren. ‘’Hiervoor is creativiteit nodig en gelukkig ontbreekt het daar bij ons niet aan’’, zegt hij. ‘’We hebben een geweldig idee waardoor we toch een klein beetje omzet kunnen maken. We gaan als eerste in Nederland een ‘foute kersttruien’ winkel beginnen.’’

Bicane zegt dat er online genoeg foute kersttruien te vinden zijn, maar er zijn geen fysieke winkels voor. ‘’Waar je bij pepernoten wel specifieke winkels ziet is dat bij kersttruien nog niet het geval. Daarom willen wij dit gat in de markt gaan opvullen en hopelijk zien Bredanaars de creativiteit van een ondernemer in zwaar weer’’, aldus Bicane. ‘’Naast de kersttruien zullen er eind november ook kerstbomen verkocht gaan worden in het café’’, aldus Bicane.

Komende donderdag om 11:00 wordt de foute kersttruienwinkel geopend door de nachtburgemeester van Breda, Ralph Behouden. De winkel zal gewoon in Café Nassau zijn, gelegen aan de Vismarkstraat 5.