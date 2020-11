Bredase lunchroom wordt een kerk: ‘We willen niemand beledigen, maar vinden de regels krom’

BREDA - De coronamaatregelen hakken er hard in bij horecaondernemingen. Daarom besloot The Cake Room Breda een lans te breken voor de sector. Middels een satirisch filmpje waarin ze uitleggen dat hun lunchroom wordt omgedoopt tot een Roze Kerk maken ze duidelijk dat ze artikel 6 van de grondwet krom vinden.

The Cake Room Breda moest, net als veel andere horecagelegenheden, voor de tweede keer deze coronaperiode de deuren sluiten. Ondertussen zagen zij dat bijvoorbeeld religieuze panden wel open mochten blijven. In de grondwet staat het recht op de vrijheid van godsdienst en dus is er sprake van een uitzonderingspositie ten opzichte van bijvoorbeeld een lunchroom.

Niet helemaal eerlijk, zo vindt Sarah Haanskorf, eigenaresse van The Cake Room Breda. ‘’Wij vinden het soms moeilijk om te zien dat onze branche het braafste jongetje van de coronaklas is. En dat terwijl juist de horeca zo hard getroffen wordt. En dan zie je kerken die open kunnen blijven en waar mensen letterlijk niet voor het zingen hoeven te vertrekken.’’ Haanskorf is dan ook van mening dat ze best eens kritisch mogen zijn.

Vrijheid van godsdienst

In artikel 6 van de grondwet staat de vrijheid van godsdienst. Hierbij heeft iedereen het recht om zijn/haar godsdienst of levensovertuiging uit te oefenen. ‘’Maar hoe definieer je een levensovertuiging?’’, vraagt Haanskorf zich af. ‘’In schrift zijn het natuurlijk allemaal prachtige kaders voor onze samenleving. Maar in de praktijk blijken ze nog weleens voor oneerlijkheid te zorgen.’’

Humoristisch en satirisch filmpje

Als reactie op de huidige stand van zaken besloot The Cake Room om een filmpje te maken waarbij de oneerlijkheid op een humoristische manier werd neergezet. Zo wordt de roze boetiek gebruikt voor het nieuwe concept ‘The Pink Church’. ‘’Laat ik vooropstellen dat wij niemand willen beledigen of voor het hoofd willen stoten met dit filmpje’’, aldus Haanskorf. ‘’Ik denk dat dat ook wel duidelijk is na het zien van het filmpje. Wij wilden gewoon op een humoristische manier dit onderwerp naar voren brengen.’’ Haanskorf laat weten dat de reacties tot nu toe ook erg positief zijn.

De reden om uiteindelijk te besluiten op deze manier aandacht te vragen voor horeca en de oneerlijkheid tussen sectoren was simpel. ‘’We hadden gewoon lol in het filmpje’’, aldus Haanskorf. ‘’Het is een lastige tijd voor ons en dus vonden we het wel leuk om op een luchtige manier iets te brengen. Tegelijkertijd wilde we een serieus onderwerp aankaarten. De horeca werkt hard om maatregelen na te leven, maar komt er iedere keer wel erg karig vanaf. Een kerk mag gewoon doorgaan omdat zo iets in de grondwet staat. Niets ten nadele van de kerk, maar dit vinden we niet helemaal eerlijk. Dat wilden we dus aangegeven met het filmpje. Uiteindelijk heeft Haanskorf ook gekeken naar hoe je een geloofsgemeenschap kunt worden. Dit bleek niet eens heel lastig te zijn. ‘’Maar om het echt te doen vonden we een stapje te ver gaan’’, besluit Haanskorf.



The Cake Room Breda