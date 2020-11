Commerciële snelteststraat opent donderdag de deuren bij Breepark

BREDA - Wie graag een coronatest wil doen en daar binnen een kwartier de uitslag van wil hebben, kan daarvoor vanaf donderdag terecht bij Breepark. Daar opent het commerciële Lead Healthcare een coronateststraat voor sneltesten. Voor zo’n test moet je wel diep in de buidel tasten. De sneltest kost zo’n 100 euro.

Na de succesvolle start van de COVID Sneltest Straten in plaatsen als Almere, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Enschede, opent zorgbedrijf Lead Healthcare op donderdag 5 november in Breda haar 14e COVID Sneltest Straat. Wie getest wil worden op het coronavirus kan via de website een afspraak maken, en krijgt na afname de uitslag binnen een kwartier binnen. Omdat de Snelteststraat niet van de GGD is, zijn de testen niet gratis. Voor een sneltest bij Lead Healthcare betaal je zo’n 100 euro.

Testen

Er wordt gebruik gemaakt van de door het OMT geadviseerde sneltest van het merk Abbott of Roche. De test met neusswap wordt afgenomen door een getrainde zorgprofessional en het testresultaat is al binnen 15 minuten beschikbaar. “Dit scheelt enorm veel onnodige stress”, laat het bedrijf weten. Positieve testresultaten worden doorgegeven aan de GGD ten behoeve van het Bron en Contact Onderzoek. Ook krijgen de geteste personen een reisdocument waarop staat dat zij negatief getest zijn op COVID19.

Met de COVID Sneltest Straat en de COVID Sneltest Service biedt Lead Healthcare bedrijven, scholen, zorginstellingen en particulieren de mogelijkheid om snel getest te kunnen worden. “De reguliere teststraten worden op dit moment overspoeld en het is vaak lang wachten op de uitslag. Dit brengt bij mensen met klachten en hun naasten stress en onzekerheid”, legt het bedrijf uit. “Hele huishoudens moeten vaak onnodig in quarantaine, met alle gevolgen van dien.”

Volgende week volgen regio Limburg en regio Zwolle. Daarna heeft Lead Healthcare met haar snelteststraten netwerk landelijke dekking.