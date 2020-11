Breda en provincie kopen voormalig CSM-terrein voor 21,9 miljoen euro

BREDA - Er gaat eindelijk iets gebeuren met het voormalige CSM-terrein. De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant willen het terrein van maar liefst 26 hectare aankopen voor een bedrag van 21,9 miljoen euro. Op het terrein moet ruimte komen voor nieuwe woningen, kantoren, leisure en water.

Al ruim tien jaar ligt het Corbion terrein, beter bekend onder de voormalige naam CSM, braak. Toen de suikerfabriek in 2006 stopte, werd de sloop al snel gestart. Die sloopwerkzaamheden werden in 2010 afgerond. Sindsdien was de enige ontwikkeling op het terrein de plaatsing van de roestige letters ‘Ik ga via Breda’.

Prominente locatie

Het terrein van de oude suikerfabriek ligt voor Breda op een prominente locatie. De ruim 26 hectare liggen tegen het centrum van Breda aan en pal naast het station. Al lange tijd was de gemeente daarom in gesprek met Corbion om het terrein te kopen. Daarbij kreeg Breda steun van de provincie. “De herontwikkeling van een dermate groot terrein in het centrum van Breda past precies in de bestuursopdracht die wij hebben om woningtekort en leegstand terug te dringen”, legt gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en wonen uit. Wethouder Paul de Beer van Stedelijke Ontwikkeling is blij met die steun. “Als gemeente kunnen we de aankoop van een terrein van deze grootte niet aan als we dat alleen moeten doen. Dankzij de bijdrage van de provincie krijgen wij nu de mogelijkheid om deze prominente locatie te kopen en herontwikkelen.”

Miljoenen

Corbion, de Gedeputeerde Staten en het college van B&W van Breda zijn tot overeenstemming gekomen over de aankoop van het terrein. Daarvoor zal 21,9 miljoen euro betaald worden. Provincie en de gemeente betalen daarvan beiden de helft, en het bedrag wordt in een periode van tien jaar overgemaakt. Uiteraard moet het voornemen om het terrein te kopen nog wel goedgekeurd worden door de Provinciale Staten en de Bredase Gemeenteraad. “We verwachten half december het oordeel van de Provinciale Staten en de gemeenteraad te krijgen. Als zij akkoord gaan, kunnen we samen met Corbion naar de notaris”, aldus wethouder De Beer.

Overigens is het bedrag van 21,9 miljoen euro enkel het bedrag van de overdracht van het terrein. Daar komen de kosten van het verder slopen en saneren van het terrein nog bij. Daarvoor moet gedacht worden aan een bedrag in de orde van grootte van ruim 10 miljoen euro, stelt de wethouder. “Maar de kosten die wij moeten maken voor het saneren hebben uiteraard wel invloed gehad op de koopsom die we betalen.”

26,5 hectare perfect gelegen terrein. Van suikerfabriek tot aantrekkelijke en levendige woon-werk-wijk! #csmterrein pic.twitter.com/8xlrEhogNK— Paul de Beer (@PauldeBeerD66) November 4, 2020

Woningen

Wat er precies gerealiseerd zal gaan worden op het terrein, is nog niet bekend. Wanneer de koop rond is, verwacht wethouder De Beer rond de zomer van 2021 met een realisatieperspectief te komen waarin duidelijk wordt wat de plannen zijn voor het terrein. “Wel hebben we om tot overeenstemming te komen met Corbion natuurlijk een schatting moeten maken van wat deze aankoop ons gaat opleveren. We verwachten rond de 845 woningen te kunnen realiseren op het terrein.” Verder zal er rond de vijf hectare ingezet worden om aan de wateropgave van de stad te kunnen voldoen, en zal er ruimte komen voor werken en leisure.

De herontwikkeling kan worden uitgevoerd in samenhang met het omliggende Havenkwartier, de Zoete Delta en het Stationskwartier.



De wethouder samen met de gedeputeerden op het CSM terrein - BredaVandaag