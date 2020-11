Chidóz opent nieuwe vestiging in Breda: ‘Wij zijn redelijk coronabestendig’

BREDA - Bredanaars die fan zijn van de Mexicaanse keuken kunnen hun hart ophalen. Ondanks de coronamaatregelen ziet de Mexicaanse restaurantketen Chidóz voldoende perspectief om een nieuw filiaal in Breda te openen.

De coronatijd zorgt er bij veel horecagelegenheden voor dat ze in de problemen komen of dat ze in ieder geval wat gas terug moeten nemen. Restaurantketen Chidóz gaat echter een nieuw filiaal openen. ‘’Ons concept was al veel op de afhaal- en bezorgservice gericht’’, zegt Michel Boels, medeoprichter van Chidóz. ‘’Tijdens de eerste coronagolf merkten we dat ons concept redelijk coronabestendig is.’’

In 2017 begon het restaurant met de eerste vestiging in Utrecht. Nu wordt in Breda alweer het zevende filiaal van de keten geopend. ‘’We hebben uiteraard wel even nagedacht, maar zien voldoende perspectief om ook in de coronatijd een vestiging te openen’’, aldus Boels.

Formule

Wat Chidóz anders maakt dan andere Mexicaanse ketens is dat het echt een restaurant is en geen fastfoodketen. ‘’We maken gebruik van verse Mexicaanse producten en richten ons ook echt op Mexicaans eten’’ vertelt Boels. ‘’We verkopen hier bijvoorbeeld geen friet, iets wat bij veel fastfoodsketens altijd wel gebeurd. Wat ons verder uniek maakt is denk ik dat mensen zelf hun gerecht samen kunnen stellen. We staan bekend om onze burrito’s, maar we verkopen onder andere ook nacho’s en taco’s. Al deze gerechten kunnen mensen zelf vormgeven met verse ingrediënten.’’

Opening

Normaal gesproken heeft Chidóz tijdens de opening van een restaurant een actie waarbij je voor één euro een burrito kunt kopen, vertelt Boels. ‘’Vanwege corona is dat niet zo handig en krijg je misschien grote druktes. Daarom hebben we ervoor gekozen om tijdens de opening en het weekend dat er op volgt een andere actie doen.’’ Tijdens deze actie kun je bij afhalen een burrito voor 50 procent van de prijs halen.’’

De opening van het restaurant is op 27 november.