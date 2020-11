Resultaten Rabo ClubSupport bekend: Duizenden euro’s voor BAK, Sprint en het Dierenasiel

BREDA – De afgelopen weken hebben vele inwoners van Breda en omgeving gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. Via Rabo ClubSupport konden er 235 lokale verenigingen gesteund worden. Onder hen werd 100.000 euro verdeeld.

Veel verenigingen hebben een moeilijk jaar achter de rug. Evenementen konden niet doorgaat, sportkantines moesten gesloten worden en sommige verenigingen moesten hun activiteiten helemaal stilleggen. Voor de verenigingen is de donatie vanuit de actie Rabobank Clubsupport dan ook zeer welkom.

In totaal verdeelde Rabobank Breda 100.000 euro onder 235 Bredase verenigingen. Grote bedragen gingen onder andere naar BAK Stichting Prinsenbeek (4.215 euro), AV Sprint (2.344 euro), Dierenasiel Breda (3.024 euro) en het NAC Museum (1.655 euro). Ook de Bredase Singelloop kan met 1.772 euro op een mooie donatie rekenen, net als Bavels Truck Convooi met 1.852 euro.

In Bavel zijn mooie bedragen binnengehaald door onder andere de Tennisvereniging (567 euro) en de voetbal (1075 euro). In Ulvenhout krijgt onder andere de Dorpsquiz 445 euro. In Prinsenbeek is het niet alleen de BAK dat een mooi bedrag binnenhaalt. Zo kan ook WinterWonderBeek rekenen op 1508 euro en Beek Vooruit op 1.852 euro.

Benieuwd naar wat jouw verenigingen heeft binnengehaald? Ga naar de website voor de resultaten van de actie.

Alle deelnemers uit Breda en omgeving zijn al verrast met een feestelijke en bijzonder opgemaakte cheque die zij kunnen neerzetten in hun clubhuis.