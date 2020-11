Aan de keukentafel met Gaston Creemers: ‘Mensen weten van mij dat ik geen toneel speel’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Gaston Creemers.

Aan de Haagdijk 47-49 zit gelegenheidskledingwinkel Jean Bergé. Eigenaar Gaston Creemers nam de winkel al op jonge leeftijd over en houdt zich inmiddels al tientallen jaren staande in de business. Bij Gaston staan gezelligheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel.

Gaston, hoe ben jij bij dit bedrijf terecht gekomen?

Op mijn achttiende kwam ik van de middelbare detailhandelschool af; het Sint Olof in Breda. Mijn vader was destijds directeur van een hemdenfabriek in Duitsland. Ik wilde daar graag aan de slag dus ik ben toen naar Duitsland verhuisd. Uiteindelijk heb ik daar drie jaar gewerkt. Daar ben ik echt een vent geworden, daar had ik geen militaire dienst voor nodig.

In die tijd nam ik voor klanten van het bedrijf wel eens hemden mee naar Nederland. Eén van die klanten was Jean Bergé. Zij hadden veel vraag naar onze hemden, dus ik reed vaak naar Breda om bij de winkel een levering af te brengen. Op een gegeven moment, het was rond de feestdagen, kwam ik de winkel binnen en toen bleek dat Jean ziek was. Zijn vrouw Joke stond daarom in de winkel, samen met Ria. Terwijl ik daar stond met de hemden die ik kwam leveren, zag ik hoe ongelooflijk druk ze het hadden. Ik besloot ze daarom een handje te helpen. Daar waren de dames heel blij mee. Ik heb er uiteindelijk heel die dag meegewerkt. Aan het einde van de dag ruimden we op, en vroegen ze aan me of ik mee wilde eten. Dat wilde ik wel. Het was dat moment dat Joke ineens zei: ‘Wij hebben twee zoons die de winkel niet over willen nemen, is het niks voor jou?’ Ik heb de tijd genomen om daar goed over na te denken. Eenmaal terug in Duitsland heb ik het er ook met mijn vader over gehad. Die zei: ‘Wat let je?’

Ik wist wel hoe het is om een winkel te hebben. Mijn moeder heeft ook een zaak gehad, en mijn oma had een buurtsuper in Maastricht. Uiteindelijk heb ik daarom de stap genomen.

Wat heb je veranderd in de winkel van toen?

Jean Bergé was een klein winkeltje dat smokings verhuurde. Beneden in de zaak werden er nog wat kleine artikelen verkocht zoals truien, dasspelden en overhemden. Maar er was geen confectie. En dat was juist wel wat ik wilde. Confectiewinkels waren er in die tijd veel. Tegenwoordig zijn ze op één hand te tellen. We kregen in de winkel in Breda regelmatig mensen in de winkel met grote maten. Die konden wij niet helpen, dus zij gingen naar Ruud Bogers in Roosendaal. Daarom besloot ik toen ik een half jaar in Breda zat om iets te gaan doen met die grote maten. Ik ben naar een modebeurs gegaan om me te laten informeren en kwam in contact met een leverancier van grote maten. Hij heeft me ermee geholpen, en vanuit daar is het gaan groeien.

Wat verkopen jullie nu in de winkel en hoe loopt dit?

Jean Bergé verkoopt hoeden en petten, verhuurd gelegenheidskleding en is gespecialiseerd in grote maten herenkleding en schoenen. Sinds deze zomer is ook De Lange Griet geopend waar -zoals de naam zegt- dameskleding in lengtematen wordt verkocht. De winkels lopen heel goed. De verhuur is niet zo moeilijk. Dat loopt het hele jaar door. Klanten komen meestal iets huren voor een trouwerij, promotie of begrafenis.

De hoeden en petten zijn een bijzonder verhaal. Ik heb namelijk in dertig jaar tijd niet meegemaakt dat hoeden en petten zo goed lopen als deze zomer. De zomer was natuurlijk weer warm en zonnig, en veel gasten zijn al jong kaal. Die verbranden dan hun fontanellekes. En als ze naar de dokter gaan, dan zegt ook de dokter: ‘Je moet iets op je hoofd zetten!”. Het leuke van het dragen van hoofdbedekking is vervolgens dat wanneer je ermee begint, je nooit meer zonder kan.

Heb je weleens nagedacht over een eigen lijn?

Ik heb ooit een overhemdenlijn gehad. Dus ik weet hoe zoiets in elkaar zit, maar ik liep stuk op de aantallen. Er zijn niet genoeg mensen voor deze specifieke markt. En ik vind het ook niet werken om meerdere winkels te hebben. Zo had ik een zaak in Roermond, maar je moet je focus bij één winkel hebben. Het was altijd zo dat als ik in Roermond zat, dat er wat gebeurde in Breda. En was ik in Breda, dan gebeurde er iets in Roermond.

Als je bij Jean Bergé binnenkomt is er een oase van rust en aandacht voor de klanten. Hoe hou je dit zo goed vol?

‘’Heel simpel: Het is gewoon hoe wij zijn. Dat geldt voor mij en ook voor de rest van het personeel. We hebben een goed koffiezetapparaat dat we veel gebruiken. En op zaterdag nemen we worstenbrood mee. Die gaan dan in de oven, en dan ruikt de hele winkel zo. De gezelligheid is er gewoon. Ik vertel het als het goed met me gaat, maar ik vertel het ook als het niet goed met me gaat. En als ik iemand een lul vind, zeg ik dat ook. Dat weten mensen ook van mij. Ik speel geen toneel.

Wat zou je willen veranderen aan de Haagdijk?

Er zijn al veel positieve veranderingen in ontwikkeling. Dat is mede dankzij de toekomstvisie die twee jaar geleden in het leven is geroepen. Ik vind de fietsstraat heel belangrijk, net zoals het opknappen van panden. Ook is het goed dat er nieuwe kruispunten komen. En ik ben heel enthousiast over de ontwikkeling van pleintjes, zodat er terrassen kunnen komen. Dit wordt in de komende 5 jaar echt een prachtige locatie.

Wat had je anders willen doen in je carrière?

Ik heb in het verre verleden het idee gehad om, op de plek waar nu het Van der Valk hotel staat, een winkelcentrum neer te zetten voor mensen met lange en grote maten. Dus niet alleen kleding en schoenen, maar ook meubels, kasten, keukens en auto’s. Het waren puur de financiën waarop het stukliep, maar ik denk dat we als Breda iets moois weg hadden kunnen zetten.

Met wie zou jij nog aan de keukentafel willen zitten?

Ik zou het leuk vinden om met Willem-Alexander aan tafel te zitten. Ik zou hem niet eens iets specifieks willen vragen, maar het lijkt me gewoon leuk. Onze koning lijkt me een schitterende kerel. Maar hij kan zich wel wat jeugdiger kleden. Dat zou ik hem wel uit willen leggen. Gewoon een leuke colbert met een spijkerbroek met scheuren er in.

Paspoort

Naam: Gaston Creemers (54)

Burgerlijke staat: Getrouwd met Marie-Louise (Wieske).

Twee kinderen: Philippe en Fleur

Bedrijf: Jean Bergé

Functie: Eigenaar

Passie: ‘’Mijn hobby is dingen organiseren. Ik hou ervan met mensen bezig te zijn. Ik ben ook actief in allerlei bestuursfuncties. Zoals in die van de Haagdijk. Er is geen straat in Breda waar zo veel saamhorigheid is. Dat doe ik nu al 28 jaar. Sinds het vertrek van de voormalige bestuurder trek ik de kar. Ik zie dat als een soort vriendenclub. Want je redt het alleen met elkaar. Met z’n allen zorg je ervoor dat het klimaat goed is, waardoor je er weer andere, goede winkels bij krijgt in de straat. Zo zit er sinds kort een nieuwe piercing- en tattoozaak. Deze past goed op de Haagdijk en trekt ook een internationaal publiek. Die ondernemer huurt voor 800-900 euro het pand. Dan kun je lekker verdienen. Ook de ligging en om de omgeving zijn goed. Bovendien wordt er dankzij de toekomstvisie nu veel ontwikkeld.”