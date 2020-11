Stolwerk Sloopwerken B.V. na ruim 6 decennia failliet

BREDA - Het bekende Bredase A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. is deze week failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Na ruim 66 jaar komt hiermee een einde aan het bestaan van het bedrijf van Thierry Stolwerk, die als derde generatie aan het bewind stond.

67 jaar lang was het bedrijf A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. een begrip binnen Breda. Met Thierry Stolwerk aan het roer was het bedrijf alweer toe aan de derde generatie van de familie Stolwerk. Thierry nam zo’n vijf jaar gelden op zijn 21e het stokje over van zijn vader die relatief jong overleed. Nu komt er dus een einde aan zijn heerschappij bij het bedrijf. Zowel de slooptak als de transporttak van het bedrijf zijn failliet verklaard.

Thierry Stolwerk was zelf niet bereikbaar voor commentaar. Han van Rijn specialist in bedrijfsfinanciering bij Kromhout bedrijfsfinancieringen gaf een reactie namens het bedrijf. “Het is natuurlijk heel verdrietig, een bedrijf dat zo bekend is in Breda dat failliet gaat. Laatste is het personeel ingelicht over de situatie en dat zijn heftige gesprekken. Dit jaar was qua boekhouding gewoon niet rooskleurig, dus je ziet het wel enigszins aankomen. De coronacrisis weegt hier ook in mee, daardoor was er gewoon minder werk.’’