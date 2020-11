Aan de keukentafel met Renata Knook: ‘Ik ben trots op de merken die we mogen verkopen’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Renata Knook

In 2003 nam Renata het bedrijf over van haar vader, nadat zijzelf al sinds 1995 werkzaam was bij Knook. Inmiddels heeft zij een groot team om zich heen verzameld, waarmee zij samen het bedrijf aan de Veldsteen leidt. Ook in deze moeilijke tijden staat Renata haar mannetje.





In 2003 heb je het stokje van je vader overgenomen. Kun je eens vertellen hoe dat ging?

“Mijn vader is hier gestart in 1972, dus we bestaan bijna vijftig jaar. Mijn familie komt uit het hoge noorden. Mijn vader is in Edam geboren en mijn moeder komt uit de gemeente Alkmaar. De broer van mijn vader is tientallen jaren geleden in Purmerend begonnen met de verkoop van het merk Land Rover. Hij heeft toen aan mijn vader gevraagd of hij dat in Breda zou willen gaan doen. Mijn vader vond dat een goed idee.



Toen ik 3 maanden oud was zijn we naar Breda verhuisd. Mijn vader heeft het bedrijf in Breda aan de Regenbeemd opgebouwd. Het bedrijf is alleen opgezet met Land Rover. In 2003, toen mijn vader stopte, heb ik samen met een compagnon het bedrijf overgenomen.”

En hoe ging die overname? Was dat gepland?

“In 1995 ben ik al binnen het bedrijf gekomen, nadat ik klaar was met mijn opleiding. Vervolgens ben ik nooit meer weggegaan. In 2001 heeft mijn vader het nieuwe pand aan de Veldsteen weggezet. Toen is hij ook gaan nadenken over de opvolging. Hij vond dat ik, en iemand die al lang werkzaam was binnen Knook, de opvolgers moesten worden.



Toen we in 2003 het bedrijf over kochten van mijn ouders was ik nog vrij jong én zwanger van mijn eerste kind. In 2010 is mijn compagnon uit het bedrijf gestapt. Hij wilde iets anders gaan doen. Ik heb toen zijn aandelen overgenomen. Het voelde alsof dat zo moest zijn. In 2014 heb ik ook Jaguar dealerschap overgenomen. Daarnaast heb ik het pand verbouwd naar hoe het nu is.”

Als je kijkt naar de autobranche in Nederland zie je een enorme uitbreiding van een paar grote partijen. Hoe kijk je naar de toekomst van Knook in dat geweld?

“Het is een feit dat er grote overname partijen zijn, maar ik ben ervan overtuigt dat er voor bedrijven zoals Knook veel toekomst is. Ik zie veel mogelijkheden in de twee premium merken die wij verkopen. Mensen die hier werken en onze klanten zijn juist op zoek naar een klein familiair bedrijf, waar ze een gezicht en een stem hebben. Wij hebben hierdoor een hecht en vast team gecreëerd die onze klanten kennen en herkennen, dit word als prettig ervaren. Wij hebben een hecht en vast team gecreëerd’’

Jij bent natuurlijk de baas bij Knook, maar heb jij binnen het bedrijf ook mensen waarbij je kan spiegelen? En neem jij zelf alle beslissingen?

“Nou, mijn vader zei vroeger altijd ‘je hoeft niet overal verstand van te hebben, als je maar de juiste mensen om je heen verzamelt’ En dat heb ik ook gedaan! En ik denk dat dat juist altijd mijn kracht is geweest. Ik heb echt hele goed mensen om me heen. Daardoor heb ik ook niet het gevoel dat ik beslissingen altijd alleen neem. Tuurlijk ben ik de eindverantwoordelijke, maar ik heb hier mensen, een aantal ook echt dichtbij me, waarmee we dat toch samen doen. Ze zijn soms ook kritisch naar mij én dat mag ook. Ik heb niet alle wijsheid in pacht, en doe mijn best, maar als iemand anders het anders ziet vind ik het belangrijk dat daar ruimte voor is. Ik geef mijn mensen de vrijheid en verantwoordelijk. Daar groeien mensen van.”

We zitten in bijzondere tijd. Dat geldt ook voor autobranche. Hoe gaat het op dit moment met Knook? Krijgen jullie vanuit Land Rover en Jaguar support?

“Het is niet makkelijk, maar zeker niet onoverkomelijk. Toen in maart het virus hierheen kwam stond de wereld even stil, maar dat was voor iedereen zo. Het was enorm onzeker wat er allemaal zou gaan gebeuren. Maar juist omdat we een premium merk zijn, hebben we toch wel goed verkocht. Half maart en april was slecht, maar vanaf mei begon het weer te draaien. Ook zijn we in tegenstelling tot de volumemerken wat minder gevoelig voor schommelingen. Wel hebben we te maken gehad met een fabriek die tien weken dicht is geweest. Daardoor stagneerde de productie van sommige auto’s. Maar dan probeer je te kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn. Land Rover en Jaguar hebben ons daar wel in gesupport. De doelstellingen werden in het begin even losgelaten. Ook heb ik op het begin van de crisis mijn eigen doelstellingen even aan de kant gezet. Maar toen ik merkte dat de markt weer aantrok, heb ik deze weer op de rails gezet.”

Als je terug kijkt op de afgelopen jaren met de kennis van nu, had je dan andere keuzes gemaakt?

“Nee, ik heb van geen enkele keuze spijt. Ik heb echt het idee dat ik zakelijk altijd wel de beste keuzes heb gemaakt. Ik ben geen snelle beslisser. Ik weeg alles eerst heel goed af, zodat ik de juiste beslissing maakt. Ik denk dat vrouwen over het algemeen wat doordachter zijn dan mannen. Zij leggen eerst alles even op de weegschaal.”

En ten slotte. Met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Ik weleens met Mark Rutte aan de tafel willen zitten. Ik zou dan willen praten over het wel en wee in ons land. Het is jammer dat er door in deze periode minder zakelijk fysiek contact is, veel op teams, veel minder naar buiten waardoor je de goede zakelijke gesprekken mist. Mensen moeten elkaar juíst ontmoeten, daar leer je van.”

Naam: Renata Knook

Bedrijf: Knook

Functie: Eigenaresse

Sinds: Bij Knook sinds 1995, eigenaresse sinds 2003

Getrouwd met: Frank Poppelaars

Kinderen: Iris en Floor

Hobby: “Sporten is een grote hobby van me. In de zomer zit ik graag op de racefiets. Ook vind ik hardlopen leuk. Mijn man en ik zitten vaak in Zeeland. Als we daar zijn fietsen we vaak zo’n 60 tot 70 kilometer. Tijdens het sporten stel ik geen doelen voor mijzelf. Dat doe ik al genoeg op de zaak. Wanneer ik fiets of hardloop probeer ik gewoon echt te genieten. Mijn man houdt dat soort dingen wel allemaal bij. Fietsen doe ik samen met hem, hardlopen niet. Daarin gaat hij te snel voor mij, dus dat doe ik met vriendinnen. Ik vind het belangrijk om in de natuur te zijn en mijn gedachten te verzetten. Dat geeft nieuwe energie.”