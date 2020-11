Van spoorwoning tot stadsvilla: Verkoop van start van Tuinen van Genta

BREDA - Met Tuinen van Genta wordt Brabantpark weer een nieuwbouwproject rijker. Op het momenteel braakliggende terrein aan het spoor zullen 175 nieuwe woningen verrijzen. De eerste 75 zijn vandaag in de verkoop gegaan.

Dat de woningen van Tuinen van Genta in de verkoop gaan is goed nieuws voor wethouder Paul de Beer. Hij wil al jaren dat het braakliggende terrein aan de Teteringsedijk waar sigarenfabriek Van Genta was gevestigd wordt herontwikkeld. Maar de afgelopen tien jaar kwamen de plannen steeds niet van de grond. Tot nu toe. Met de realisatie van Tuinen van Genta wordt er een gloednieuwe woonwijk gerealiseerd op het terrein naast het spoor.

Verkoop

De woningen die vandaag in de verkoop zijn gegaan variëren van 83 m2 tot 185 m2. De goedkoopste woning kost 290.000 euro, waar de duurste 650.000 euro kost. Het project Tuinen van Genta bestaat uit verschillende soorten woningen. De goedkoopste in het aanbod zijn de twee terraswoningen. Verder zijn er momenteel 24 spoorwoningen, 5 rijwoningen, één loda hoekwoning, 34 herenhuizen en 9 stadsvilla’s beschikbaar. Inschrijven voor de woningen van de eerste fase vna Tuinen van Genta kan tot 14 december.

Waar

Het terrein van Tuinen van Genta ligt aan de Teteringsedijk en Hoge Steenweg en grenst aan het spoor (Breda-Tilburg) en een kleinschalig bedrijvenpark aan de Goeseelstraat. Dit terrein kent een lange historie met de voormalige sigarenfabriek Genta uit 1916. Verder ligt hier de voormalige sodafabriek Loda uit 1934 als onderdeel van een veel groter industriegebied aan de oostkant van het stationsgebied van Breda.