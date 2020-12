Bredase Merel ontwikkelde een cadeaubox voor startende ondernemers

BREDA - Waarom vieren we het wel als er een baby op komst is, als je een huis koopt of als je met pensioen gaat, maar gebeurt er weinig feestelijks wanneer je een bedrijf begint? Dat vroeg onderneemster Merel Lamboo uit Breda zich af. Ze lanceerde daarom in november “Hoera een Bedrijf”: een cadeaubox voor (startende) ondernemers.

Toen Merel een paar jaar geleden een eigen bedrijf startte, vierde ze dat thuis op de bank met haar vriend. Dat terwijl ze op housewarmings en babyborrels wel alle belangrijke stappen in het leven van haar vriendinnen uitgebreid vierde. “Ik ging van babyshower naar housewarming, maar de start van mijn bedrijf vierde ik alleen met mijn vriend, thuis op de bank. Met een flesje zelfgekochte bubbels.”

Zo kwam ze op het idee om te starten met Hoera, een bedrijf! Dat is een cadeaubox voor startende ondernemers. Wie de cadeaubox ontvangt krijgt een fles prosecco, een stressbal, een klavertje vier en een zelfgemaakte slinger. Die laatste kun je in het raam hangen, net als bij de geboorte van een kind. “Met die slinger is het idee eigenlijk ‘geboren’: als parodie op de blije doos en alle andere cadeaus die je krijgt wanneer er een kind op komst is.”

Steun

Merel vindt dat ondernemerschap wel wat meer gevierd mag worden. Vooral in deze tijd. “In de huidige tijd is het helemaal belangrijk om zelf een feest te maken van de stap naar ondernemerschap. Je kunt niet uit eten om het te vieren, of bij iemand langsgaan op het nieuwe kantoor om te feliciteren. Met de cadeaubox kun je toch laten zien dat je de verse ondernemer steunt in diens nieuwe avontuur, en een beetje op weg helpen.”