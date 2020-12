Op de werkvloer bij Monique Jongenelis: ‘Ik geef aansturing aan zo’n zeventien collega’s’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: meewerkend afdeling assistent Monique.

Jubilea worden altijd groots gevierd bij Thetford Etten-Leur. Met taart en champagne worden de werknemers verrast. Vorige maand werd Monique Jongenelis- de Klerk in het zonnetje gezet. Al 25 jaar maakt zij deel uit van het productieteam; gestart op de lijn toiletten en nu al enkele jaren werkzaam als meewerkend afdeling assistent op de lijn small fridge. “Door corona waren de feestelijkheden wel in afgeslankte vorm, met gepaste afstand op de productievloer. De champagne bewaren we voor Oud en Nieuw”, aldus Jongenelis over haar jubileum.

Een advertentie van het megaconcern, gespecialiseerd in sanitaire systemen en koelkasten voor onder meer caravan, boot en camper, deed Monique destijds besluiten te solliciteren. “Ze zochten een productiemedewerker, ik werd aangenomen”.

Stadse

“Al op de eerste werkdag had ik voor mezelf besloten; ‘hier blijf ik echt niet’”. Dat vraagt om uitleg. “Ik kom oorspronkelijk uit Breda en het gros van mijn collega’s kwam destijds uit Sint Willebrord. Ik voelde me als stadse een buitenstaander”. Maar integratie is van alle tijden, Monique ontwikkelde leuke contacten en spreekt nu vol enthousiasme over al haar collega’s. In de loop der jaren is het werknemersbestand veel meer gemixt, met employés uit verschillende windstreken.

Aansturing

Op diverse productielijnen is de 48-jarige Monique aan de Nijverheidsweg werkzaam geweest. Sinds 2017 heeft zij een sturende functie op de afdeling small fridge. “Ik geef aansturing aan zo’n 17 collega’s op de productielijn koelkasten. Taken als het bewaken van de voorraad, kwaliteit en het oplossen van problemen behoren tot deze functie. Voornamelijk regeltaken, ik schiet niet snel in de stress en dat is in mijn voordeel. Ik draai ook mee in de productie”.

Doorgroeimogelijkheden

Voor deze aansturende functie heeft Monique intern een opleidingstraject doorlopen. HR (Human Resource) Generalist, Nicoline Koch, hierover: “Als werknemers de ambitie en kwaliteiten hebben om zich te ontwikkelen, dan biedt ons bedrijf deze kansen. Doorgroeimogelijkheden vanaf de vloer vinden wij belangrijk. Wij werken met interne begeleidingstrajecten”. Het bedrijf telt zo’n vijfhonderd werknemers, waaronder vaste en flexibele krachten.

Opschalen

De markt voor mobiele toiletten, koelkasten, kookapparatuur en serviceluiken zit flink in de lift. Koch hierover: “Vanwege corona zien wij de verkoop stijgen. Onze ploegen moeten we om die reden opschalen en daaraan inherent ook de aansturende functies”.

Een normale werkdag begint voor Monique rond kwart voor acht en eindigt om half vijf. “Dat is de normale dagdienst, nu wel enigszins aangepast door coronamaatregelen. Op de vrijdag begint het weekend al om drie uur, voor de meeste werknemers haast een arbeidsvoorwaarde”, lacht zij. Het bedrijf is onlangs gestart met een avondploeg op de afdeling sanitation (werktijden maandag tot en met donderdag van 18:00uur tot 22:00uur). “Mensen van vroeger komen weer bij ons werken, zo leuk om naast alle nieuwe mensen ook weer bekende gezichten terug te zien”, laat de meewerkend afdeling assistent verheugd weten.

Personeelsvereniging

Zij wil ook nog wel iets kwijt over de Personeels Vereniging waarvan zij lid is: “De Thetford feesten zijn top! Elke maand wordt er wel iets leuks georganiseerd zoals een bingo, een bezoekje aan een pretpark of Sinterklaas. We zijn ook eens met z’n allen naar Scheveningen geweest voor een sportieve activiteit. Momenteel staan deze uitstapjes door corona op een laag pitje. Net zoals de uitstapjes met vrienden.

Leeftijd: 48

Gehuwd: Ja, met Danny

Kinderen: Een zoon van 16, genaamd Mike

Hobby’s: Heerlijk netflixen bij regenachtig weer en gezellig met de vriendengroep afspreken voor een hapje en een drankje