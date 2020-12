Bierbrouwerij AB InBev steunt horeca opnieuw met huurkwijtschelding

BREDA – Bierbrouwerij AB InBev gaat horecaondernemers die een pand bij de brouwer huren opnieuw steunen met huurkwijtschelding. De brouwer neemt voor horecarelaties die een pand bij de brouwer huren een kwart van de huur voor de maanden november, december én januari op zich. Bierbrouwerij AB InBev is zelf geen eigenaar van panden, maar verhuurt panden onder die zij op haar beurt weer huurt van vastgoedeigenaren. De brouwer van onder meer Bud, Hertog Jan, Leffe en Jupiler roept vastgoedeigenaren die aan horecaondernemers verhuren op om ook bij te dragen.

In april en mei 2020 schold AB InBev ook al huur kwijt aan horecaondernemers die een pand bij de brouwerij huren. Ook kondigt de brouwer aan nu ook volle tanks met bier kosteloos retour te halen en te vervangen door vers bier. De steunmaatregelen komen bovenop andere steunmaatregelen die de brouwer al nam, zoals kosteloos retourhalen van aangebroken tankbier.

Samen de pijn verdelen

Mark Hanssen, Horecadirecteur van Bierbrouwerij AB InBev: “In de nieuwe sluitingsperiode is extra steun voor de horeca broodnodig. Het is goed dat er een aanvullend steunpakket voor de vaste lasten vanuit de overheid is aangekondigd, maar er is meer nodig om de horeca door de crisis te helpen. Daarom nemen wij als partner van de horeca nogmaals onze verantwoordelijkheid. In totaal huren zo’n 700 van onze 7.000 horecarelaties een pand via ons, dus zo’n 10 procent. Hoewel we zelf geen druppel bier verkopen tijdens de sluitingsperiode, willen we onze relaties die geen huurachterstand hebben steunen met 25% huurkwijtschelding voor november, december en januari. Voor huurders die wel een betalingsachterstand hebben, maken we op individueel niveau een voorstel waarbij huurprijsvermindering wordt meegenomen. Ook sommige pandeigenaren hebben al tegemoetkomingen gedaan. We roepen alle andere pandeigenaren op om de horeca te steunen in deze moeilijke tijden. Elke additionele korting van een pandeigenaar zetten we volledig door naar de horeca ondernemer.”

Het is nu aan de overheid om perspectief voor verantwoorde heropening van de horeca te bieden, stelt Hanssen. “We steunen de oproep van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Daarbij begrijpen we natuurlijk dat er geen gemakkelijke keuzes voor de overheid zijn, maar perspectief is echt noodzakelijk.”