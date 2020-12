Een nieuwe winkel openen op 15 december: ‘Deze datum stond voor ons al maanden vast’

BREDA - Het is een bizarre situatie voor Adem Pinar. Al maanden stond in zijn agenda de datum 15 december rood omcirkeld. Dan zou zijn nieuwe winkel ION aan de Boschstraat de deuren openen. “Dat precies op 15 december de lockdown in ging, is natuurlijk echt enorme pech.”

Een nieuwe vestiging openen in coronatijd is spannend. Toch durfde Adem Pinar van ION, een winkel gespecialiseerd in Apple producten en reparatie, het aan. Hij ging met zijn team dan ook met goede moed aan de slag om de winkel aan de Boschstraat op tijd gereed te krijgen voor de opening. En die stond gepland op 15 december. “We hebben echt super hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen”, vertelt Adem.

Maar gisteren kwam er voor de enthousiaste ondernemer slecht nieuws: een harde lockdown waarbij alle niet-essentiële winkels moeten sluiten. “We waren gisteren met zes mensen hier nog aan het werk om alles af te krijgen toen we het nieuws hoorden. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik daaraan denk. Het is enorme pech.”

Open voor reparatie

Toch is Adem optimistisch. Want ondanks de lockdown kon hij de deuren van ION vandaag wél openen. Reparatiepunten mogen namelijk open blijven. “We hebben er vandaag natuurlijk niet super veel aan, want het is enorm rustig. Voor ons is verkoop echt 50 procent van de business, en fysiek verkopen mag nu niet”, legt hij uit. “Maar ik ben vooral blij dat we in ieder geval wel de deuren mogen openen. En online mag de verkoop wel doorgaan. Dus daar moeten nu we maar extra op inzetten.”